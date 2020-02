Como clarear os dentes em 15 dias

Escovar os dentes sempre após as refeições ajuda a manter os dentes brancos. Foto: Getty Images

De nada adianta passar um batom incrível e abrir um sorriso cheio de dentes amarelos. Quebra todo o feitiço. Se esse for o seu caso, é hora de pensar em uma alternativa para não ficar com vergonha de sorrir em público. Existem muitos tratamentos para clarear os dentes disponíveis no mercado.

Os preços variam de R$ 99 a R$ 800. O mais barato é feito com pincel, encontrado em sites. O mais caro é um procedimento realizado com laser, que exige monitoramento do dentista. ”O clareamento caseiro é muito bom. Eu faço uma moldeira – espécie de dentadura – para o paciente e dou um creme para que ele aplique antes de dormir”, explica o cirurgião dentista Igor de Melo, de São Paulo. Esse tratamento custa a partir de R$ 400.

Produtos como pastas de dente, enxaguatórios bucais e fio dental também ajudam, mas não eliminam o problema.

Veja dicas para manter os dentes brancos:

. Evite alimentos escuros ou com corantes, como café, chá-preto, molho de tomate, chocolate, ketchup e beterraba.

. Escove sempre os dentes após as refeições, sem se esquecer de passar fio dental.

. Vá ao dentista pelo menos uma vez ao ano.

. Use produtos com flúor: eles também ajudam a prevenir as cáries.

. Evite o cigarro, pois a nicotina e o alcatrão mancham os dentes.