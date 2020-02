Como aumentar a fixação da maquiagem

Dicas para deixar a sua maquiagem mais duradoura

Preparar a pele é essencial

Use sabonete neutro e tônico facial para eliminar impurezas e oleosidade do rosto. “Assim, a maquiagem não vai escorrer”, ensina Claudio Moreira, maquiador do Walter’s Coiffeur. Para turbinar esse efeito, passe uma gaze com cubos de gelo.

Base cremosa

Fixa mais do que a versão em pó. Para economizar, use pincel com cerdas macias. Elas ajudam a distribuir pouca quantidade uniformemente, criando uma camada fina. Não abuse! Se exagerar, gastará mais base e fará uma camada grossa, que durará menos tempo e ficará artificial.

Corretivo

Prefira em bastão, cuja fixação é melhor. Use um tom mais claro do que a pele para disfarçar olheiras; dessa forma, agirá também como iluminador, ou seja: dois produtos num só! Aprenda a aplicar: espalhe um pouco além do ponto a camuflar para evitar destacar a área.

Sombra em pó

Compre a versão compacta, que dura mais. Para melhor aderência, aplique corretivo nas pálpebras ou molhe um pouco o pincel e passe na sombra. Se o cosméticos quebrar, siga a dica da especialista: “Pingue uma gota de álcool e ‘una’ com cotonete”, diz Patrícia Cordeiro, maquiadora da Veridica It.

Máscara para cílios

A versão à prova d’água garante maior fixação. Aplicação: passe nos cílios de cima e espere secar para aplicar nos de baixo – isso evita manchar e ter de refazer o look. Se a máscara endureceu ou está no fim, “pingue uma gota de colírio no produto”, diz Patrícia.

Lápis de olho

Use um lápis de olho à prova d’água e prefira os de consistência dura. Assim, economiza na aplicação. Na pele oleosa, lápis escorre e borra. O resultado é o desperdício. “No lugar, passe delineador ou sombra”, sugere Evani Cavanha, maquiadora do Gilberto Cabeleireiros.

Blush

Faça durar: passe blush, pó translúcido (usado após a base) e blush outra vez. “Mas faça uma camada fina do pó para não esconder a cor”, orienta Claudio.

Batom

Para durar mais: passe base (ou lápis labial cor de boca) antes do batom. “O batom está no fim? Com um palito, tire-o da embalagem e, numa vasilha, derreta em banho-maria”, ensina Patrícia. Despeje num pote raso, espere endurecer e passe – com pincel ou dedo.