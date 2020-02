Combine a maquiagem com seu brinco

Você sabia que pode ficar ainda mais

bonita ao combinar a maquiagem com

o brinco? Confira!

Foto: Getty Images

Grandes, pesados ou argolas

Primeiro, saiba que tais peças ficam melhor em mulheres altas. Ou seja: se for baixinha, vá de salto! Para a maquiagem não “competir” com o brinco, use um batom cor de boca, com gloss por cima, e valorize mais a área dos olhos, com uma sombra forte preta ou marrom.

Bem pequenos

Prefere aqueles brincos bem discretos que ficam presos ao lóbulo? Então, invista em uma maquiagem delicada e romântica. Tons de rosa, lilás e azul-claro ficam lindos sobre as pálpebras.

Brilhantes

As mulheres que adoram brincos de strass ficarão mais elegantes e em evidência se prenderem o cabelo no alto. Além disso, aplique delineador nos olhos e use um bator cor de boca com gloss para dar volume.

Finos e compridos

Esses acessórios afinam o rosto – por isso, na hora de se maquiar, não exagere no blush para não alongar a face e ficar com aparência artificial.