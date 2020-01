Cleo Pires: “assumo minhas celulites charmosinhas”

Cleo Pires aproveitou um post em parceria com a Plie Lingerie para contar que começou a usar shortinhos que ajudam a ativar a circulação. “E as minha descobertas com a Plié não param… Meu novo vício é o shorts com Emana…. Bom demaaaaais da conta…. Tem 3 modelos mas escolhi esse, porque como já disse antes, assumo minhas celulites charmosinhas…. Quem não tem??’’, escreveu a atriz.

Na publicação, ela aparece usando um shortinho preto, daqueles que comprimem um pouco as pernas e fatalmente mostram algumas celulites. Segundo a atriz, o uso do short ajuda a reduzir “os sinais dessa nossa amiga inseparável.” Há também um jeans que possui o fio Emana e promete trabalhar o seu corpo durante o dia, enquanto você conclui suas atividades normalmente.

