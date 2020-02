Chanel lança três novos esmaltes em homenagem a evento de moda

Os três tons inéditos de esmaltes da Chanel

Foto: Divulgação

Um dos eventos mais badalados do mercado internacional de moda, o Fashion’s Night Out acontece em várias cidades do mundo em dias diferentes, mas é Nova York que recebe a maior festa do consumo, no dia 10 de setembro.

Nesta data, centenas de lojas ficarão abertas em horários especiais, oferencendo descontos, lançamentos e pequenos mimos para clientes, como champanhe e pocket shows de artistas variados.

Esmalte “Jade” da Chanel foi sucesso em 2009

Foto: Divulgação

Uma das novidades aguardadas para a noite é o lançamento de três esmaltes inéditos da grife de luxo Chanel em tons de cáqui, com tiragem limitada.

Na edição de 2009 do Fashion’s Night Out a Chanel lançou o esmalte Jade, um tom esverdeado que foi sucesso no mercado de cosméticos – relembre o tom na imagem acima.