Chanel lança novos esmaltes inspirados em Hitchcock

Vertigo, Suspicious e Frenzy, as novas cores da Chanel inspiradas em Hitchcock

Foto: Divulgação

Quando a mania por esmaltes se espalhou, uma das poucas regras que se fez foi que a Chanel ditava qual a tendência do momento para as unhas. Passando pelo copiadíssimo verde “Jade” até a francesinha estilizada misturando esmalte rosa e prateado do último desfile, as mãos das modelos ganham destaque na passarela da grife.

A nova coleção de esmaltes da marca chama atenção pelos nomes. Os três tons foram batizados em homenagem a filmes do diretor britânico Alfred Hitchcock: Vertigo (“Um corpo que cai”, de 1958), Suspicion (“Suspeita”, de 1941) e Frenzy (“Frenesi”, de 1972).

A coleção chegou em agosto no hemisfério norte. No Brasil, não há previsão para a chegada, mas o preço deve ser em torno de R$ 69 cada.