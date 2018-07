Brasilidade sensorial: os produtos que farão diferença na rotina de beleza

Você já reparou que, quando se cuida e se sente bem, sua relação com você mesma e com tudo à sua volta muda? Isso pode ser mais simples do que você imagina, inserindo no seu dia a dia produtos com ingredientes de origem natural, com propriedades hidratantes e aromáticas, que são encontrados bem aqui, em terras brasileiras. Sempre em busca de novas experiências sensoriais e que valorizam a economia regional, a L’Occitane au Brésil identificou as propriedades cosméticas do Licuri, tradicionalmente coletado na região de Capim Grosso, na Bahia. “A linha Licuri traz o poder de hidratação deste ingrediente, com um toque aveludado e uma fragrância aconchegante, completando a rotina de cuidados das brasileiras”, explica Victoria Gallo, diretora de marketing da L’Occitane au Brésil.

Renove suas energias

Um banho de mar ou de rio tem o poder de revitalizar sua força e sua beleza. Essa mesma inspiração da água pode acompanhar seu banho no dia a dia: uma ducha combinada com os produtos da linha de óleos corporais Licuri, da L’Occitane au Brésil, oferece conforto para você e cuidados extras para a sua pele. O Óleo Desodorante Corporal Licuri, que pode ser utilizado com ou sem enxágue, deixa a pele hidratada por até 8 horas*, quando usado com enxágue, além de desodorizar e trazer um toque aveludado** – uma dica é utilizá-lo para fazer uma massagem rápida. Já o Óleo em Creme Desodorante Corporal Licuri, que se transforma em um óleo leve quando aplicado, desodoriza e promove hidratação por até 48 horas* – experimente usá-lo diariamente, especialmente no inverno, quando a pele costuma precisar de cuidados especiais.

*Teste de corneometria com 19 voluntárias. **Teste em uso com 30 voluntárias por 28 dias

A linha de óleos Licuri, nova linha da L’Occitane au Brésil, traz hidratação e um perfume marcante para nosso dia a dia. O Óleo Desodorante Corporal tem textura em óleo, hidrata por até 8 horas e oferece toque aveludado e textura leve, enquanto o Óleo em Creme Desodorante Corporal tem textura em creme que se transforma em óleo, promovendo hidratação por até 48 horas e protegendo a pele contra o ressecamento. Clique aqui para saber mais sobre a novidade.