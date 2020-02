Blake Lively: a nova porta-voz da L’Oréal Paris conta seus segredos de beleza

Blake posa para as fotos no hotel Shangri-La, em Paris

Foto: J.L.Bulcão

Cor dourada

Quem acompanha a atriz no red carpet já deve ter reparado seu tom de pele dourado. Ela diz que toda sua família tem esta cor naturalmente. “Eu gosto deste tom de pele, mas quando estou em Paris, por exemplo, quero ser branquinha e andar de batom vermelho como as francesas”, disse. Blake se cuida quando vai à praia, mas confessa que se esquece de passar o protetor no dia a dia. “Sei que deveria, mas não uso antes de sair de casa.”

Make bronzant

A atriz adora usar pó bronzeador e aproveitou para dar a dica de como passar: “Com um pincel de blush, eu aplico nas bochechas e também no pescoço, colo e ombros para ficar natural. Depois, eu aperto as cerdas com os dedos e passo o produto nas pálpebras”. Quando tem algum evento, ela usa um hidratante com brilho ou mesmo o bronzant misturado com o creme de todo o dia para que a pele do corpo fique mais bonita.

Blake toda simpática no encontro com jornalistas em Paris

Foto: J.L.Bulcão

Cabelo bem cuidado

Para evitar que o cabelo sofra danos, a atriz não usa calor no dia a dia. Por isso, nada de chapinha ou secador quando não há eventos ou filmagens. O segredo para fios modelados sem esforço e sem babyliss é prender o cabelo quando ele estiver quase seco (98%, segundo ela) e soltar depois, sem pentear. “Quando quero ondas largas, prendo um coque no alto da cabeça. Para cachos pequenos, faço um no topo e outro perto da nuca”, disse. Em Nova York, Blake não sai de casa sem passar um sérum, por conta da humidade que pode arrepiar os fios.

A atriz foi anunciada como nova porta-voz da L’Oréal Paris

Foto: J.L.Bulcão

Corpinho

Supermagra ela é daquelas que dão inveja, pois jura que não faz nada. “Eu tenho uma vida muito ativa, caminho muito, ando de bicicleta…Mas este negócio de ouvir o despertador e sair para a academia não é comigo”, conta a atriz. Para completar, ela, que é famosa por seus dotes culinários, diz que não há nada mais perfeito do que sair no sábado de manhã para comprar produtos de boa qualidade e voltar para casa e ficar cozinhando. Viva a genética!

*A jornalista Manuela Aquino viajou à convite de L’Oréal Paris.