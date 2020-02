Beyoncé Knowles cria linha de tatuagens temporárias

Beyoncé Knowles mostra tatuagens temporárias em campanha

Foto: Reprodução/Deréon

Beyoncé Knowles surpreendeu os fãs em agosto, quando foi divulgada a campanha de inverno 2010 da grife Deréon, que ela mantém em parceria com a mãe, Tina Knowles.

Tudo por conta das fotos do catálogo, que mostram a estrela com penteado tipo moicano e o corpo inteiro adornado de tatuagens temporárias.

Aproveitando o sucesso que a produção fez junto aos fãs, Beyoncé decidiu investir no lançamento de uma linha de “adesivos” de tattoos, que têm previsão para chegar ao mercado norte-americano a partir do dia 1º de novembro, segundo o site especializado em moda WWD.

Os desenhos terão inspiração roqueira, assim como a nova coleção da Deréon, trazendo padronagens como correntes e crucifixos.

O kit básico sairá por US$ 16 (R$ 27) e terá oito tatuagens temporárias. O pacote de luxo, que circulará em edição limitada, custará US$ 34 (R$ 58) e virá com 500 peças.

Além das tatuagens de adesivo, as tattoos de henna também fazem bastante sucesso no Brasil. “Superficial, dura no máximo 20 dias”, explica Marcelo Pereira, da Tatooland, de São Paulo. “Isso permite que a pessoa varie o desenho e o local de aplicação sempre que quiser.”

Cuidado com a pasta de henna que resulte em uma tatuagem totalmente negra, pois utiliza produtos químicos para escurecer a tinta, podendo provocar alergias e queimaduras.

O primeiro passo é hidratar a pele com óleo de oliva. O tatuador começa o desenho pelo centro, usando um tubo com pasta feita de folhas de henna.

Essa tattoo leva cerca de uma hora para ser feita e, a princípio, ganha a coloração preta. Depois que endurece, a casca em alto-relevo cai e dá lugar aos desenhos marrom-alaranjados.

*Com informações da MINHA NOVELA.