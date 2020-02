Beleza em pílulas

Beleza e bem-estar em pílulas: é prático e

econômico!

Foto: Getty Images Está cada vez mais fácil prolongar a juventude e a beleza. A tecnologia avançou e, com ela, os tratamentos estéticos também evoluíram. “O uso de pílulas feitas com princípios ativos naturais para cuidados estéticos é uma tendência mundial”, afirma Mônica Linhares, dermatologista do Rio de Janeiro. Basta correr até uma loja de produtos fitoterápicos para constatar isso. Antes, a vitamina C, por exemplo, que combate o envelhecimento precoce, só podia ser encontrada em alimentos como a laranja e a acerola. Agora, basta pedir um encapsulado na farmácia mais próxima. Segundo Linhares, a medicação natural vem ocupando o espaço dos cremes e afins. Também, pudera: as cápsulas são tudo de bom! Elas reduzem a fome, queimam a gordura, garantem a firmeza da pele e são capazes até de diminuir manchas e bronzear. Confira algumas fórmulas aprovadas por nutricionistas e dermatologistas. Agora não tem mais desculpa pra você não ficar ainda mais bonita, hein? Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

Gordura zero

1. Quitosana + Spirulina, Natufitus, R$ 17*, SAC: (49) 3312 2875

● Tomar: de 1 a 3 cápsulas por dia, 30 minutos antes das refeições, com 250 ml de água.

● A quitosana é uma substância derivada dos crustáceos. “Ela regula o intestino e elimina as gorduras ingeridas antes que sejam absorvidas por ele”, diz a nutricionisa Fernanda Machado.

Da cor do pecado

2. Suplemento de vitamina a à base de cenoura e betacaroteno em cápsulas, Natufitus, R$ 17*, SAC: (49) 3312 2875

● Tomar: 4 cápsulas ao dia.

● O betacaroteno é um componente que costuma estar presente nos vegetais alaranjados. Quando consumidos em altas quantidades, estimulam a produção de melanina, pigmento responsável pelo bronzeamento da pele, e reduzem manchas causadas pelo uso de anticoncepcionais e pela gravidez, segundo a dermatologista Viviane Reis.

Tchau, estrias e celulite!

3. Centella Asiática, da Vita Vita, R$ 16*, SAC: (11) 2188 3737

● Tomar: 3 cápsulas ao dia, após as principais refeições.

● É composto integralmente pelo pó seco de centella asiática, que ajuda a enxugar a gordura das células, responsável pela retenção de líquidos. “Assim, diminui a celulite, que fi ca ainda pior com o inchaço do período pré-menstrual, quando é mais recomendável o uso”, indica a dermatologista Mônica Linhares.

4. Ginkgo Biloba, Natusflora, R$ 17*, SAC: (27) 3253 0886

● Tomar: 2 comprimidos ao dia.

● Dilata os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, a drenagem de líquidos e, consequentemente, a eliminação das gorduras das células, segundo a médica Viviane Reis.

5. Vitamina C, Sundown, R$ 40*, SAC: (81) 3087 3087

● Tomar: 2 cápsulas ao dia.

● Segundo a dermatologista Viviane Reis, é antioxidante, fortalece a imunidade do organismo e ajuda a não escurecer manchas crônicas (aquelas que desaparecem e voltam). Também contribui para a nova formação de fi bras colágenas, reduzindo as estrias.

Para uma pele jovem e hidratada

6. Colágeno e gelatina com acerola e limão, Fitness Forma, R$ 14*, SAC: (49) 3433 0100

● Tomar: 1 ou 2 cápsulas ao dia.

● O colágeno hidrolisado contribui para a manutenção da firmeza e elasticidade da pele. Já a vitamina C da acerola é capaz de simular o colágeno presente nas células do corpo, segundo alguns estudos. “Isso acontece porque o nutriente proporciona grande proteção imunológica ao organismo. Assim, ele fica protegido das doenças e do mau aspecto de uma pele fraca”, afirma Mônica Linhares.

7. Semente de uva, Vital Natus, R$ 18*, SAC: (11) 4021 2286

● Tomar: 1 cápsula ao dia.

● Segundo a dermatologista Mônica Linhares, o extrato de semente de uva proporciona o mesmo efeito de uma taça de vinho ao dia. “Essa cápsula tem o poder de combater a formação de radicais livres no organismo, principais responsáveis pelo envelhecimento precoce do corpo”, explica.

Unhas e cabelos mais fortes e bonitos

8. Accuvit, Aché, R$ 50*, SAC: 0800 701 6900

● Tomar: 1 cápsula após o café da manhã.

● “É rico em substâncias capazes de combater a queda do cabelo”, diz Fernanda Machado. Seus principais componentes são as vitaminas C e E, betacaroteno, zinco, cobre, selênio e bioflavonoides.

Sem fome

9. Spirulina, da Naturalis, R$ 40*, SAC: (11) 2188 3737

● Tomar: 3 cápsulas ao dia, 30 minutos antes das refeições, com 250 ml de água.

● Age na região do cérebro responsável pelo apetite, reduzindo a sensação de fome. “Se ingerida com o estômago vazio, garante a saciedade”, recomenda a nutricionista Fernanda Machado.

*Preços pesquisados em março de 2010