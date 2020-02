Beleza em cápsulas: sim ou não?

Foto: Shutterstock

Da próxima vez que for à farmácia, repare nas prateleiras dos complexos vitamínicos, energéticos e afins – você verá a infinidade de tipos e marcas que existem. E tudo à venda sem precisar de receita médica. Quem está se sentindo desvitalizada ou até acima do peso tende a ficar tentada a comprar um suplemento. Vai que funciona, certo? Ok, pode ser que sim, mas como ter certeza de que esse é o melhor “remédio” para o seu caso? Os especialistas são unânimes na resposta: “É preciso consultar um médico, nutrólogo ou nutricionista para saber as reais necessidades de cada indivíduo”, salienta Fernanda Chálabi Braga, farmacêutica da HealthLine (RJ). “E fazer um exame de sangue para descobrir as carências de vitaminas e minerais e, assim, consumir o produto certo”, completa Alessandra Luglio, especialista em nutrição funcional, esportiva e emagrecimento (SP).

Cuidado na ingestão de mais de um suplemento ao mesmo tempo. Se nas fórmulas existir a repetição de nutrientes, o excesso ingerido não será absorvido pelo corpo e pode até acarretar uma sobrecarga que resulta em problemas de saúde. Acompanhe agora os tipos de suplementos encontrados no mercado que, bem indicados, podem ser eficientes para o seu caso.

Por que sem receita?

Esses comprimidos são produzidos à base de alimentos ou de seus extratos. e, por serem registrados como alimentos, não precisam de receita médica. “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) caracteriza suplementos vitamínicos e minerais como itens que ajudam a complementar a dieta diária de uma pessoa saudável”, diz Fernanda. “É importante deixar claro, no entanto, que nenhum complemento vale por uma refeição e pode substituí-la”, adverte alessandra.

Em prol da beleza

Os nutracêuticos que embelezam pele, cabelo e unhas associam vitaminas, minerais e alguns compostos bioativos com ação antioxidante e fortalecedora dos tecidos.

· AÇÃO: Há um ativo essencial para cada necessidade. Contra os sinais de envelhecimento entram em cena silício, zinco, luteína, vitaminas A, C e E, picnogenol, resveratrol, licopeno, coenzima Q10 e chá verde. Para a firmeza da pele, os campeões são silício e zinco. A proteção solar é conse guida com picnogenol, resveratrol, licopeno, vitaminas B12 e D. No caso do fortalecimento de cabelos e unhas, a fórmula das pílulas conta com cobre, zinco, vitamina B12 e biotina.

· RISCOS: Em doses normais os suplementos de beleza não trazem efeitos colaterais, mas vale lembrar a recomendação de somente ingerir com acompanhamento profissional.

· DICA: “O ideal é consumir as cápsulas por, no mínimo, três meses, tempo necessário para a reconstrução dos tecidos que serão nutridos pelo produto”, diz a nutricionista Alessandra Luglio.

Corpo enxuto

A gordura localizada e a celulite são atacadas com um conjunto de ativos aceleradores do metabolismo ou queimadores de calorias. entre eles estão cafeína, óleo de cártamo, L-carnitina, guaraná e chá verde.

· AÇÃO: A associação das substâncias emagrecedoras ajuda, basicamente, a inibir o acúmulo de gordura, além de agir na quebra das células lipídicas já existentes no organismo. Algumas substâncias, como a cafeína, também têm ação termogênica, que acelera o metabolismo e eleva a temperatura corporal, aumentando o gasto calórico. Certos produtos ainda favorecem a síntese de serotonina, que está relacionada à redução do apetite.

· RISCOS: Como os produtos para perder peso contêm ingredientes ativos estimulantes, eles podem provocar insônia. Pílulas à base de cafeína, por exemplo, desencadeiam taquicardia.

· DICA: Para potencializar a queima de gordura, o ideal é tomar as pílulas emagrecedoras 30 minutos antes da prática de atividade física e nunca à noite (para não atrapalhar o sono).

