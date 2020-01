Batons superpigmentados e hidratantes são a aposta do momento

Nada melhor do que um batom superpigmentado e que hidrata os lábios, certo? Pois bem, agora essas versões mais cremosas e nutritivas do produto é que reinam no mundo da beleza e são a opção certa para as antenadas. “Além de ser fashion, o batom cremoso deixa o make superfresh, com a pegada da estação”, diz o maquiador Alex Origuella. Prefira os tons claros durante o dia e deixe os escuros para a noite.

Batom Addict Lipstick, Dior, R$ 149, sephora.com.br.

OLIVIA WILDE

OSKLEN

JANUARY JONES

PALOMA BERNARDI

SANDRA BULLOCK

ISIS VALVERDE