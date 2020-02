Batom vermelho e cílios postiços se destacam no Pinterest

As imagens de make fazem o maior sucesso no Pinterest. E inspirações não faltam. Os grandes destaques ficam por conta dos looks criados com as tendências do momento: bocas marcadas, cílios poderosos e sombras rosadas e roxas. Confira as produções mais bonitas que circulam na rede social e crie looks incríveis.

Batom vermelho

Foto: Reprodução Pinterest

Clássico, o batom vermelho nunca sai de moda. Não à toa, ele foi o escolhido pela top maquiadora Pat McGrath para compor a beleza do desfile de inverno 2012 da Dior, à esquerda. Combiná-lo a um olho poderoso, com delineador gatinho ou sombra esfumada, está em alta!

Inspirações: Tokyolux e 30 media

Batom laranja

Foto: Reprodução Pinterest

Os batons de tons alaranjados combinam com todas – das morenas às mais branquinhas. Usado com uma pele bem feita e olhos discretos é uma aposta certeira.

Inspirações: Say Yes To Hoboken

Boca marcada

Foto: Reprodução Pinterest

Depois de conferir a força do vermelho e do laranja, não dá para negar que a boca marcada é a sensação do momento. No inverno, os vinhos e berinjelas estão na lista dos mais cotados pelos maquiadores. Mas o rosa mais marcante também entra na lista. O look usado na campanha da Guess, à direita, combina uma dupla infalível de make: lábios rosa e delineador gatinho.

Inspirações: Heartbeatoz e The Berry

Sombra rosa e roxa

Foto: Reprodução Pinterest

Produções delicadas pedem tons discretos, como o rosa e roxo. Vai criar um make de festa? Misture uma das cores com preto esfumado. Fica luxuoso!

Inspirações: Makeup Geek e Bullet Mag

Cílios artísticos

Foto: Reprodução Pinterest

A estreia do filme “Jogos Vorazes” inseriu os cílios postiços artísticos nas discussões de beleza. Poderosos, eles funcionam melhor em editoriais e na TV, mas quem for ousada pode investir!

Inspirações: Wendy Mag e Butter Boom