Batom rosa marca presença em desfiles e colore os lábios de famosas

Blake Lively já foi clicada usando batom pink

Foto: Reprodução

As semanas de moda confirmam: o batom rosa é tendência. A cor foi vista na beleza de desfiles internacionais, como o de Diane Von Furstenberg, mas também deu as caras por aqui, na edição verão 2013 da SPFW.

Blake Lively já deu seus passinhos por aí usando batom cor-de-rosa. Se quiser um efeito mais marcante, use um produto com acabamento mate e passe-o com um pincel, contornando bem os lábios. Para um look mais leve, aplique-o usando o dedo e finalize com gloss.

Kate Bosworth e Angelina Jolie usam versões mais discretas do batom pink

Foto: Reprodução

Quem acha o pink muito exagerado pode fazer como Kate Bosworth ou Angelina Jolie: usar um batom de cor mais fechada ou um de cobertura leve. Mas, se a ideia é chamar toda a atenção para os lábios, aposte na textura glossy, tendência absoluta.

Produtos

Fotos: Reprodução

1. Batom PK 407, Batom PK 407, Shiseido , R$ 102*

2. Gloss Back To The Fuchsia, Benefit, R$ 78*

3. Batom Mate Pink, Contém 1g, R$ 35*

4. Lip Pencil Embrace Me, M.A.C, R$ 75*

*Preços pesquisados em junho/2012