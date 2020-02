Batom laranja é curinga para qualquer ocasião

Christina Applegate no tapete vermelho de Los Angeles

Foto: Getty Images

A futura mamãe Christina Applegate causou impacto no tapete-vermelho da pré-estreia do filme “Going The Distance”, realizada na segunda-feira (23.08.2010), em Los Angeles. Tudo por conta da sua maquiagem minimalista, que ganhou um toque de cor com o batom alaranjado.

O tom, que já faz sucesso no make de inverno, também é uma das fortes tendências para o verão 2011.

Uma ideia para quem prefere um visual mais discreto é experimentar os batons laranja puxados para o rosa. Quem prefere deixar a maquiagem mais quente também pode optar pelo tom coral.

O batom laranja fica bonito em loiras, morenas e negras. Deve ser usado com poucos complementos – corretivo, base, um toque de blush e rímel -, assim como fez a atriz norte-americana, repare no detalhe da imagem acima. Selecione um produto com acabamento mate se tiver lábios cheios.

Uma dica da revista ESTILO para mulheres que tem boca fina: passe uma nuance cremosa e dê acabamento com gloss.