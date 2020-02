Batom ideal para cada tipo de pele

Brancas rosadas

Maitê Proença

Foto: joão Miguel Júnior / Divulgação Rede Globo

– Dia

Aposte no nude que segue a cor da sua pele (neste caso, é um bege clarinho). Para colorir, escolha entre os tons de rosa, variando com pêssego, coral e rosa antigo. O gloss deve ser rosado cintilante.

– Noite

Aposte no vermelho em tons vibrantes, como sangue e cereja. Evite os com fundo alaranjado, que apagam o rosado da sua pele. Crie um contraste bacana e aposte em tons bem escuros, como marrom ou framboesa.

Brancas amareladas e orientais

Tammy di Calafiori

Foto: Zé Paulo Cardeal / Divulgação Rede Globo

– Dia

Adote um nude (bege) menos claro e varie os tons de rosa (rosa intenso, antigo, avermelhado…). O gloss deve ser cintilante em dourado.

– Noite

O vermelho aberto, como o tomate, faz um contraste bonito com sua pele. Já os tons escuros de vermelho deixam o look mais sério. O pink (ou rosa vibrante) é divertido e substitui o vermelho sem perder a classe.

Morenas

Nívea Stelmann

Foto: Dario Zalis

– Dia

O nude ideal lembra um caramelo. Para colorir, escolha tons alegres de rosa, como coral e pêssego. Ou fique básica com tons de café com leite. Finalize com gloss de brilho em bronze e dourado.

– Noite

As cores ideais são os marrons e os vermelhos intensos, como sangue, framboesa, vinho e bordô. Fique atual com a tendência do rosa pastel (com base mais clara e cobertura total da cor dos lábios).

Negras

Cris Vianna

Foto: João Cotta / Divulgação Rede Globo

– Dia

Brinque com tons de marrom rosados ou alaranjados, como de uva-passa, framboesa e mogno. O gloss perfeito tem uma leve cor de coral, cintilância dourada ou bronze.

– Noite

A pele negra combina com marrom e tons fechados de vermelho, como bordô e vinho. Aposte também nos vermelhos abertos e levemente alaranjados. Os com acabamento aveludado deixam o visual bem chique.