Avon lança nova linha de esmaltes que secam em 60 segundos

Se você é do tipo que faz as unhas sempre que possível, mas não tem muita paciência para esperar o esmalte secar, saiba que a Avon acaba de lançar o produtinho dos sonhos. Nesta quinta (13), a marca anunciou o lançamento do Pro Color Esmalte, novidade que promete secagem rápida, em exatos 60 segundos.

Isso acontece por conta de dois fatores. Primeiro, um pincel todo tecnológico presente no produto, que possui mais de 700 cerdas e garante aplicação rápida e sem muito esforço e, segundo, pela fórmula com ação tripla: de colorir, funcionar como top coat e dispensar o uso de óleo secante.

A cartela de cores também está bem variada. Ao todo, 16 tons entram na coleção, em uma paleta que mistura nuances mais clássicas, como vermelho e rosa, com outras mais atuais, como o azul petróleo e o cinza. Todos os esmaltes são livres de formaldeído, tolueno, DBP (dibutilftalato), resina tosilamida/formaldeído e cânfora, o que a Avon chama de 5 free.

As 16 cores já estão disponíveis para compra, tanto com revendedoras Avon quanto através do e-commerce da marca. Cada vidrinho sai por R$ 13,99.

Confira as novas cores: