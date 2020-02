As seis dúvidas mais frequentes sobre o uso do BB Cream

Faça um cálculo rápido de quantos produtos você usa para preparar seu look pela manhã. Hidratante, filtro solar, base? Além deles, um primer, um creme de tratamento? Pois essa rotina está mudando para uma parte das mulheres – aquela que descobriu os benefícios do BB cream.

Esse creme fluido, em geral com tonalidade entre o bege e o pêssego, traz uniformidade, ilumina, disfarça os poros, tem ação hidratante suave, oferece fator de proteção solar (em geral, por volta de 30) e ajuda a controlar a oleosidade. Eventualmente, inclui componentes de tratamento, como vitaminas e outros ativos antioxidantes. “Pode ser utilizado em todo tipo de pele -, diz a maquiadora Vanessa Rozan, de São Paulo. “Nas jovens, sem muitas marcas, proporciona um acabamento perfeito. Naquelas com manchas intensas ou rugas, pede o complemento da base, mas mesmo assim é útil, pois atua como um primer multifuncional”.

1. Ele cobre as marcas?

Não e nem tem esse objetivo. “Seu foco é uniformizar e iluminar com leveza e dar uma tonalizada discreta”, diz Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C no Brasil. Para quem tem marcas aparentes, manchas intensas e outras imperfeições a cobrir, o produto garante uma melhora sutil, mas não a cobertura total.

2. Dispensa hidratante?

No caso das peles normais ou oleosas, sim. No das secas ou maduras, isso não acontece – o BB cream não dá conta de proporcionar toda a emoliência necessária a elas. Se for o seu caso, mantenha o hidratante no ritual. Aplique normalmente, aguarde cinco minutos e então espalhe o produto.

3. E o tratamento?

Usar ou não usar também depende da necessidade de cada pele. Quem é jovem não precisa incluí-lo no passo a passo diário. “Quem já tem alguns sinais de idade ou quer prevenir o seu surgimento pode optar por versões que incluam ativos anti-idade, caso de antioxidantes -, diz Simone Ribeiro, gerente de inovação da marca de dermocosméticos Dermage. Eles ajudam a proteger contra danos causados pelos radicais livres e prevenir o surgimento de vincos e linhas. “Já para quem tem rugas, flacidez ou manchas intensas, o ideal é adotar um tratamento específico, clareador, antiflacidez ou antirrugas, antes do make-up”, diz a dermatologista Juliana Neiva, do Rio de Janeiro.

4. Filtro solar: precisa?

Se for aplicado com cuidado e reaplicado pelo menos uma vez ao dia, o uso prévio de filtro solar torna-se dispensável. Mas isso só vale para quem não fica muito tempo sob o sol. Se o dia a dia requer longas exposições à luz solar, melhor passar um filtro mais alto antes.

5. Existem variações?

No Japão e na Coreia, países onde o produto começou a fazer sucesso primeiro, os BB creams costumam ter uma consistência mais untuosa e ser enriquecidos com substâncias clareadoras. Isso se explica: as asiáticas valorizam muito tanto a hidratação quanto a uniformidade da pele. Outra variação que começa a existir é de tom: agora já é possível encontrar, principalmente nos Estados Unidos, versões específicas para peles morenas e negras (nelas, o BB cream tradicional costuma criar um véu esbranquiçado).

6. E CC Cream, o que é?

Além dos benefícios do BB cream, ele traz pigmentos coloridos que ajudam a neutralizar a vermelhidão e a amarelidão da pele – funciona como um corretor de tom. Por enquanto, não há previsão para sua chegada no Brasil.