Aprenda a usar a quantidade certa dos produtos de beleza

A quantidade de creme usada interfere diretamente no seu resultado

Rosto

Com exceção do filtro solar (que costuma ser utilizado em menor quantidade que o necessário), os cosméticos aplicados na face devem ser dosados com economia. Quem exagera pode sofrer com poros obstruídos, espinhas e, no caso dos tratamentos mais concentrados em ativos, até mesmo vermelhidão e irritação.

Corpo

Sabonete líquido em demasia pode ressecar a pele, mas é difícil errar para mais quando se fala em hidratante ou filtro solar. Nesses dois casos, não economize. O filtro, em especial, requer doses vastas para que sua capacidade de proteger não seja comprometida.

As doses certas

1. Rosto

1. Autobronzeador

2. Corretivo para olheiras

3. Filtro solar

4. Soro

5. Hidratante

6. Base

7. Sabonete líquido

2. Corpo

1. Filtro solar (Usar três vezes esta quantidade!)

2. Sabonete líquido

3. Loção corporal (Usar três vezes esta quantidade!)