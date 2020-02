Aprenda a fazer um make leve

Rosie ficou linda sem carregar no make!

Foto: Getty Images

Rosie Huntington-Whiteley fez um make leve que é cara do verão e ficou linda!

Passo a passo

1. Aplique gotas de base em cinco pontos: centro da testa, alto das duas maçãs, osso do nariz e queixo. Espalhe bem.

2. Passe pó na zona T com um pincel duo fiber, que ajuda a misturá-lo com a base de um jeito natural.

3. Misture uma sombra marrom-clara com um iluminador. Esfume da pálpebra móvel até a linha do côncavo.

4. Posicione o curvex nos cílios, aperte-o, conte até cinco e solte. Use rímel em cima e embaixo.

5. Aplique um blush terroso. Use um iluminador por cima dele, no osso do nariz e no queixo.

6. Passe um batom rosado dando batidas com o dedo para espalhar bem. Assim ele não derrete.

Sugestão de produtos

Fotos: Raquel Espírito Santo // Divulgação

1. Blush Faces (marrom acetinado), Lumi Cosméticos, R$ 32*

2. Sombra compacta (canela), Stein Make Up, R$ 35*

3. Base Hello Flawless Oil Free, Benefit, R$ 149*

4. Pincel Duo Fiber (DW2), Klass Vough, R$ 49,35*

5. Batom (coral), Sheer, R$ 5,30*

6. Pó iluminador Metal Look (Lumina), Marcelo Beauty, R$ 31*

*Preços pesquisados em dezembro/2012