Aprenda a fazer os cílios à la Twiggy, tendência para os olhos

Pensando em maquiagem, os olhos têm ganhado atenção especial por parte das grifes. A Dior, por exemplo, em desfile de 2017, levou para as passarelas modelos com os cílios revestidos por mais camadas de rímel, dando um aspecto volumoso aos fios.

Segundo Peter Philips, maquiador guru da marca, a proposta era a naturalidade. “Eu quis dar um ar de anos 60 aos olhos, mas me mantendo longe de um efeito retrô. Optei por carregar bem o volume dos cílios em tamanho natural. Eles não tiveram acabamento perfeito, alguns estão mais grossos que outro”, afirmou.

Não deu outra: de lá para cá, o olhão sessentista, eternizado pela lendária modelo Twiggy, voltou forte à cena. Quer aprender a fazer? Abaixo, ensinamos a técnica em três passos.

1. Prepare os olhos

Aplique um primer e depois passe uma camada fina de base sobre as pálpebras. Misture uma gota de creme hidratante facial com uma quantidade generosa de sombra da cor da sua pele para criar um creme nude. Com um pincel, aplique sobre as pálpebras. Isso ajudará a proteger a região.

2. Pinte os cílios superiores

Apesar de a sugestão ser evidenciar os cílios naturais, nada impede que você use fios postiços. Seja como for, aplique bastante rímel com um pincel miniatura, pintando toda a extensão dos cílios. A técnica ajuda a cobrir todos os fios individualmente, revestindo da raiz até as pontas e garantindo o volume desejado.

3. Pinte os cílios inferiores

Nesta etapa, usar um primer de cílios é fundamental. Revista os fios com o produto e aplique cerca de três camadas de rímel. Posicionar o lado de trás de uma colher de chá abaixo da linha dos cílios ajuda a não borrar a pele.

Pronto. Olho à la Twiggy ou ‘doll eye’ para arrasar por aí!