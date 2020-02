Aprenda a fazer a maquiagem sedutora de Leandra Leal

Paloma Picasso, 65 anos, foi a personagem que inspirou a coluna desta semana. A designer de joias, neta do artista Pablo Picasso (1881-1973) e pupila de Yves Saint Laurent (com quem trabalhou criando acessórios), é dona de um estilo tão marcante que, nos anos 1980, acabou emprestando seu nome a uma linha de cosméticos e a um perfume, que até hoje faz sucesso e costuma atrair “mulheres com personalidade”.

Sua maneira de se vestir e maquiar possui referências do mundo das artes. “Os vestidos têm cores primárias, como o vermelho e o azul-cobalto, e texturas que lembram as de uma pintura. E o make dá aos olhos um desenho que está entre o gráfico e o esfumado, feito em tons de marrom e complementado com blush cremoso e um brilho nos lábios. É neutro, mas contemporâneo, já que ‘o marrom é o novo preto’. O cabelo preso em coque baixo traz um pouco da identidade da designer”, explica o beauty artist.

Com ênfase na sombra, nos cílios e nas sobrancelhas, a beleza vem de encontro com a preferência de Leandra Leal, 32 anos, que tem nos olhos uma das partes que mais gosta em si. A atriz não faz o tipo extremamente vaidosa, mas não descuida do principal: trata e protege a pele e hidrata sempre os cabelos.

Veja como fazer o make: