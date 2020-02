Aprenda a decorar suas unhas

Siga o nosso passo a passo e conquiste unhas incríveis!

Foto: Marina Piedade

Decorar as unhas não é tão complicado quanto parece. A manicure Ana Paula de Lima, do salão Empório das Unhas, de São Paulo, explica que a maioria dos desenhos florais pode ser feita a partir de bolinhas. Isso mesmo: as pétalas, os miolos, as folhinhas…”Para fazê-los, pegue um plástico, estique na mesa e goteje o esmalte da cor desejada na superfície lisa.Molhe a ponta de um palito de laranjeira para fazer as bolinhas mais grossas e a ponta de uma agulha para desenhar as menores. Em ambos os casos, retire o excesso do produto antes de aplicar, para que o círculo não vire um borrão”, ensina a especialista.

Essa é a base de grande parte dos enfeites. Para inspirar sua criatividade, a Sou mais Eu! preparou cinco sugestões de decorações fáceis de fazer, com passo a passo e tudo o mais! As explicações são super detalhadas. Não tem como errar! Arregace as mangas e mãos à obra!

Flor desenhada

Para fazer este desenho, você precisará de um palito de laranjeira (aquele usado por manicures), uma agulha, um pega-strass e duas pedrinhas de strass, além dos esmaltes, claro.

Passo a passo

1. Aplique uma base de sua preferência.

2. No fundo, passe o esmalte Lápis Lazuli da Risqué.



3. Calcule onde ficará o miolo da primeira flor e faça um pinguinho com a base. Rapidamente, molhe a ponta do pega-strass na base, pegue uma pedrinha e coloque em cima da gota já feita na unha.

4. Lixe a ponta do palito de laranjeira para achatá-lo um pouquinho e fazer bolinhas mais grossas.

5. Com o esmalte Branco Puríssimo da Risqué, faça cinco bolinhas ao redor do strass já colado.



6. Com as bolinhas ainda molhadas, pegue uma agulha e faça dois risquinhos no centro de cada uma.

7. Repita os procedimentos para fazer a florzinha de baixo.

8. Com a agulha, faça bolinhas decorativas no espaço que ficou vazio.