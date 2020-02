Angélica em MÁXIMA: bastidores da capa da edição de aniversário

Exuberante, a apresentadora Angélica empresta sua beleza para a edição comemorativa de MÁXIMA 13

Foto: Maria Mazzillo

A edição 13 da revista MÁXIMA, que começa a chegar às bancas de todo o País nesta sexta-feira, 3 de junho de 2011, traz a belíssima apresentadora Angélica na capa especial de aniversário, quando a revista comemora seu 1º ano de circulação. Linda e exuberante, Angélica passou por sessão de fotos depois de ser preparada pelo beauty stylist Celso Kamura. O resultado final é este aí em cima: Angélica, poderosíssima, num longo vermelho tomara-que-caia cheio de nervuras. Confira, abaixo, alguns detalhes do make up para a produção da capa:

O beauty stylist Celso Kamura faz baby liss para dar volume ao cabelo da apresentadora

Foto: Maria Mazzillo

Celso Kamura, que sempre prepara a apresentadora Angélica para todas as sessões de vídeo e foto, optou por baby liss nas mechas da loira para criar volume no penteado. Enquanto ele cuidava dos fios, Angélica respondia às perguntas da equipe de MÁXIMA.

Enquanto dá entrevista à MÁXIMA, Angélica recebe toda atenção e cuidados de Celso Kamura

Foto: Maria Mazzillo

Linda, não é mesmo? Na maquiagem, o expert Celso Kamura realçou os olhos de Angélica com sombra dourada no côncavo e marrom-escura na pálpebra. Depois, alongou os cílios com máscara preta e deu um toque de luz nos cantos internos dos olhos com a mesma sombra dourada. Nos lábios, batom levemente vermelho.