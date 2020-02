Alimentos aliados da beleza

Os truques para a sua beleza pode estar no seu prato

Foto: Dreamstime

A má alimentação é responsável pelo surgimento de vários problemas estéticos, como calvície, cabelo quebradiço, unhas fracas, aparecimento de rugas e celulite. “A dieta balanceada previne transtornos digestivos e metabólicos, que se manifestam inclusive na pele e cabelos, fazendo-a perder a sua aparência saudável”, explica a nutróloga Paula Cabral (RJ). Veja então como deve ser a sua alimentação diária em prol da beleza:

Crescimento e fortalecimento do cabelo

Dentre os alimentos saudáveis e recomendados estão os ricos em betacaroteno, que está presente nos vegetais alaranjados e nas folhas de cor verde-intensa; a vitamina A, que se encontra no fígado, na gema de ovo, no leite e em seus derivados; e a vitamina B, que pode ser ingerida através de carnes magras, cereais integrais, legumes, grãos e nozes.

Todos eles possuem propriedades que auxiliam na síntese de todos os tecidos do corpo, assim também são importantes no crescimento do cabelo.

Há ainda o zinco que é capaz de estimular a multiplicação das células, patrocinando o crescimento e o fortalecimento dos fios, podendo ser achado no fígado, farelo de trigo, molusco e leite.

Prevenção de rugas

Consuma vitaminas C, E e B12 que têm poder antioxidante. Elas estão presentes na goiaba, frutas cítricas, espinafre, rúcula, abóbora, trigo, além de ovo e fígado. A ingestão de alimentos ricos em Ômega 3 e 6 também é muito indicada, que podem ser encontrados no salmão e sardinha. Fuja das frituras e gorduras saturadas, responsáveis por oxidar as células, causando o envelhecimento.

Combate à celulite

Aconselha-se alterar o consumo das gorduras saturadas por insaturadas (usar óleo de girassol, de canola e azeites). Além disso, o controle do consumo de sal é essencial para evitar o acúmulo e a retenção de líquidos.

Unhas firmes

Além de ser importante na produção de queratina, a biotina (vitamina B8) também possui propriedades que previnem os indesejáveis cabelos brancos. Pode ser absorvida em alimentos como grãos, gema de ovo, fígado, arroz e leite.

Anticalvície

A vitamina B6 previne a calvície, ajudando a produzir melanina, que dá cor ao cabelo. Para absorvê-la devem ser consumidos fígado, grãos e cereais, vegetais, carnes e gema de ovos.

O cobre também ajuda a prevenir a queda dos cabelos, encontrado nos mariscos, fígado, vegetais verdes, ovos, frango e feijões. Enquanto a silicaajuda a fortalecer os cabelos. Pode ser encontrada em alimentos marinhos, feijão de soja, arroz e vegetais verdes.