Acabe com o ressecamento dos pés e mantenha-os lisinhos!

Eles carregam o peso do corpo todo e nos levam para cima e para baixo, mas, nem por isso, costumam receber o cuidado que merecem. Pense bem: quando foi a última vez que você reservou um tempinho para tratar dos seus pés? A boa notícia é que deixá-los bonitos e macios é mais fácil do que parece.

O primeiro passo para um pé lisinho e saudável é controlar a ingestão de água. O ideal é consumir ao menos 2 litros por dia – o que, aliás, vai garantir mais saúde para o corpo todo. Evite banhos quentes e demorados, que podem promover o ressecamento. E, sempre que possível, dê uma folguinha para os pés, moderando no uso de saltos e esticando as pernas para cima por alguns minutos do dia.

Com essas dicas em mente, siga os passos abaixo e tenha um pé lindo mesmo no inverno. Afinal, não é porque eles ficam mais escondidos na estação que não precisam de cuidados.

Amacie− misture 1 litro de água morna e meio copo de vinagre em uma bacia e deixe os pés de molho durante 20 minutos para diminuir a aspereza. Se possível, faça esse processo ao menos duas vezes por semana. Dá uma relaxada

Esfolie− uma dica é usar um pouco de Geleia de Vaselina de Vasenol e misturá-la com açúcar para um esfoliante feito em casa. Com movimentos circulares, você remove as células mortas do local. Se achar necessário, repita a operação.

Lixe− a pele do calcanhar é espessa e, por isso, é preciso lixá-la com frequência. Opte por uma lixa própria para pés e dê atenção aos cantos, eliminando calosidades.

Hidrate− a parte mais importante da “restauração” é esta. Afinal, por possuir menos glândulas sebáceas, a área é menos lubrificada, e acaba ficando mais ressecada, áspera e sem brilho. Aplique um pouco de Geleia de Vaselina de Vasenol, ideal para a hidratação de partes mais secas do corpo, e massageie. Depois, finalize vestindo uma meia bem quentinha e aproveite para descansar!

Pé de Cinderela!

Outras dicas fundamentais para um pé lindo:

Seque-os bem após o banho para evitar cheiros desagradáveis e fungos.

Não corte as unhas até a carne.

De vez em quando, ande descalça para relaxar os músculos.

Não abuse de sapatos com bico fino.

Para o corpo todo

E não é apenas para evitar o ressecamento que a Geleia de Vaselina de Vasenol pode ser utilizada. Veja outras funções do produto:

Evita bolhas nos calcanhares e coxas durante a corrida.

Suaviza as cutículas.

Diminui olheiras – basta aplicá-la na parte de baixo dos olhos antes de dormir.

Ajuda no alívio de pequenas queimaduras.