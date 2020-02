Acabe com a flacidez do seu rosto em 3 meses!

Eu, vinte anos depois, com menos

olheiras e traços mais firmes

Foto: Bob Paulino

Sempre pratiquei esportes. Aos 39 anos, percebi que meu corpo estava em dia, mas meu rosto, não. Eram as marcas do tempo. Ao reparar nas pessoas ao meu redor, notei a mesma coisa: corpo sarado e rosto envelhecido. Me bateu um sentimento horrível.

Passei a pesquisar o assunto. Tinha que existir uma saída pra isso! Foi quando me deparei com o trabalho de uma americana chamada Miss Craig, a mãe da ginástica facial. Passei a praticar, e os resultados foram impressionantes. Logo nos primeiros meses minhas marcas de expressão sumiram.

Passo a passo: aprenda a massagem facial comigo

Rosto caído, não!



A ginástica facial trabalha a musculatura do rosto, do pescoço e do colo. O resultado é basicamente o mesmo que acontece com o corpo que pratica musculação. Por meio de movimentos adequados, as fibras se formam e o músculo encorpa. As linhas dos olhos, sobrancelhas, boca, testa, pescoço e colo levantam. Como resultado, o ”atleta facial” tem um contorno do rosto mais marcado, com flacidez e rugas suavizadas ou até eliminadas.

Para alcançar o resultado esperado, siga à risca algumas dicas simples

Ao contrário do resto do corpo, a musculatura da face é bem superficial. Fica imediatamente abaixo da pele. Por isso, para acabar com a flacidez do rosto e pescoço, é preciso fazer estímulos diários. Os resultados variam a cada pessoa, de acordo com fatores hereditários, medidas faciais, alimentação etc.

. A ginástica facial é indicada para prevenir ou reparar rugas.

. Ao trabalhar, dirigir ou lavar a louça, preste atenção se seus lábios e dentes estão soltos e semiabertos. Mantê-los fechados pode acabar causando o temido bigode chinês, aquela ruga entre as laterais do nariz e dos lábios.

. Guarde um momento do dia só para a ginástica. Não aproveite brechinhas, como o trânsito, por exemplo. Você deve estar concentrada e relaxada.

. Faça movimentos com força só nos locais indicados. O resto do rosto deve ficar relaxado.

. Os resultados surgem nos três primeiros meses. Não desista.

. Cada pessoa acumula o estresse em uma parte do rosto. Preste atenção onde você descarrega o seu e relaxe sempre que perceber a tensão.

. Não esqueça de cuidar da pele! Um dermatologista pode indicar cremes específicos para você.

. Estar de bem com a vida é a melhor receita da boa aparência.

Alguns produtos para a pele do rosto

Os movimentos trabalham mais os músculos. Seguem alguns produtinhos para usar na pele:

1. Visage Expert Lift Diurno, da Nivea (50 ml). R$ 55

2. Healthy Skin Dia, da Neutrogena (40 g). R$ 47,70

3. Complexo Renov, da Kendra (55 g). R$ 35

4. Peeling Facial, da Doce Magia (60 g). R$ 9,99

5. Sérum reversor facial anti-idade, da Belladonna (30 ml). R$ 21,99

6. Creme hidratante facial com AHA’s, da Novety (60 g). R$ 39,90

7. Reducline sérum, da Natupele (30 g). R$ 96,40