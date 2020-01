A Oreo vai lançar um lip balm com cheiro de baunilha igual ao da bolacha

Não é novidade para ninguém que no mundo todo existe uma legião de fãs da bolacha Oreo e a marca, que sabe muito bem como aproveitar esse sucesso, vira e mexe trabalha bastante para ampliar cada vez mais seu catálogo de produtos. Tem de tudo: Oreo em miniatura, coberta com chocolate, com recheio duplo (e triplo!), sorvete de Oreo…

Dessa vez, entretanto, a Oreo saiu um pouco do universo gastronômico para entrar no mundo da beleza, graças à criação de um lip balm com cheirinho de baunilha, fazendo referência ao recheio da bolacha. A iniciativa é uma parceria da marca com a Taste Beauty, especializada em beleza teen, e chega como uma das novidades comemorativas da Oreo para celebrar o “Dia Nacional do biscoito Oreo”, que acontece em 06 de março, nos Estados Unidos.

Mas, nem tudo é motivo para comemorar, e a má notícia é que o hidratante labial que, diga-se, tem embalagem fofíssima, não será comercializado (pelo menos por enquanto). Na verdade, ele faz parte apenas de um concurso de nome “The Stuff Inside”, que entrará no oreo.com, versão americana do site, na próxima segunda-feira (04 de fevereiro), e ainda não teve as instruções divulgadas.

Agora, só nos resta torcer para que a promoção seja um sucesso e, quem sabe, a marca comercialize de fato o lip balm.