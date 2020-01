A cor exata do batom matte da Vivi Guedes é linda e minha vida mudou

A digital influencer Vivi Guedes, interpretada por Paolla Oliveira, é o grande sucesso da novela “A Dona do Pedaço”, trama global das 9, e isso é inegável. Para se ter uma ideia, a conta ~fake~ dela no Instagram (@estiloviviguedes) já tem mais de 800 mil seguidores – blogueiras da vida real matariam para chegar nesse número. Além disso, o relacionamento dela com o bandido Chiclete (Sérgio Guizé) caiu nas graças do público, que já forma uma efusiva torcida para um final feliz para os dois.

Naturalmente, o guarda-roupa e, principalmente, as maquiagens da personagem também são hit por aí e se tornaram automaticamente objeto de desejo dos fãs. Um tal batom rosinha matte, em especial, que ela sempre aparece usando na novela fez o nosso coração bater mais forte – e fomos atrás descobrir qual a cor exata!

Chamado de “Malva”, ele é um nude puxado para o rosa e faz parte da coleção “Mark”, da AVON, que possui fórmula em pó e promete um acabamento matte e zero desconforto nos lábios.

Custa R$ 34,99 e está disponível em outros 7 tons – do coral ao uva.

Importante só lembrar que Paolla Oliveira tem um contrato com a marca de cosméticos e, grande parte dos produtos usados por ela, são da empresa e, vez ou outra, também aparecem na conta do Insta da personagem. De qualquer forma, já queremos essa cor.