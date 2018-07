7 segredos das sul-coreanas para uma pele jovem e bonita

As sul-coreanas são conhecidas por parecerem mais jovens do que realmente são. Em algumas fotos, mulheres com mais de 50 anos aparentam ter menos de 30. Para manter a pele bonita e saudável, elas relatam terem alguns segredinhos. Listamos alguns deles:

1. A regra dos 10 segundos

As coreanas costumam aplicar creme no rosto e no corpo 10 segundos após o banho, porque os poros ficam abertos e o creme é absorvido mais rapidamente.

2. Massagem com toalha quente

O procedimento acelera a circulação, abre os poros e ainda ajuda a pele a respirar. Para fazer em casa, umedeça uma toalha em água quente, passe sobre o rosto limpo e faça massagem na testa, bochechas e maxilar por cerca de 15 minutos. Depois, tire a toalha e aplique um óleo.

3. Jamsu

As coreanas, depois de corrigir toda a pele com base e contorno, aplicam uma camada espessa de pó no rosto e o mergulham em um recipiente com água gelada por aproximadamente 30 segundos. Depois, secam o rosto muito suavemente com uma toalha e então aplicam o blush. Isso resulta em um acabamento uniforme como se a maquiagem tivesse fundido com a pele.

4. Algas no rosto

As algas nori são usadas pelas sul-coreanas como uma máscara nutritiva. Funciona assim: elas pegam algumas folhas, colocam na água morna e depois aplicam sobre o rosto por 15 minutos. As algas têm muitas vitaminas e componentes que cuidam da pele, conservam sua juventude e têm propriedades bactericidas.

5. Tônico salgado para o rosto

O sal marinho ajuda a desinfetar a pele, remove os pontos pretos e acalma inflamações. A receita do tônico queridinho das sul-coreanas é simples e, para repetir o truque, você irá precisar de 1 colher de sal marinho em 1 copo de água morna. Após lavar o rosto, limpe-o com um algodão umedecido no tônico.

6. Leite de soja no rosto

No oriente, o leite de soja é muito usado como cosmético. Os componentes da soja ajudam no funcionamento das glândulas sebáceas, nutrindo a pele. O procedimento é fácil, basta molhar a gaze no leite de soja e deixar sobre o rosto durante 15 ou 20 minutos. Para obter resultados, repita o procedimento 1 ou 2 vezes por semana.

7. Limão para clarear a pele

Usar o limão para clarear a pele não é algo comum só na Coreia do Sul, por aqui muitas pessoas já usam esse truque. Corte um limão na metade, esprema o suco e aplique na pele com um pedaço de algodão. Faça isso bem longe do sol e depois enxágue muito bem, para evitar queimaduras. O ácido cítrico presente no limão tem propriedades exfoliantes, remove as manchas de pigmentação, o excesso de oleosidade e melhora a elasticidade da pele.

