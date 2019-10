5 dicas para o make durar a noite inteira

O tão esperado fim de semana chegou e a festa vai ser boa. A maquiagem tem que aguentar a noite toda na pista de dança. Pra isso, é preciso preparar a pele e apostar nos produtos certos. Aqui eu mostro como.

Se eu fosse copiar um look…

…seria o do desfile da marca Brandon Maxwell, na Semana de Moda de Nova York, que aconteceu em setembro. Assinado pelo maquiador Tom Pecheaux, o make inclui blush bronzeado e um esfumado grafite brilhante em leve formato gatinho. Achei incrível como não tem nada supermarcado – e nem recorre aos clássicos preto e marinho. Os lábios ganharam batom nude e uma camada de gloss transparente. Ctrl+c, Ctrl+v já!

O pré é essencial

Para a maquiagem durar, ela precisa de um bom preparo. Mesmo que você tenha oleosidade em todo o rosto ou só na zona T, hidrate. Assim, ela não suga o que vier por cima. O segundo passo é o primer. Por influência de Meghan Markle (sim, a duquesa de Sussex tem ótimas dicas de beleza), experimentei versões com cintilância, que reproduzem o viço natural – são as preferidas dela. O efeito é natural, pois produz um brilho difuso, sem partículas evidentes. Recomendo a Backlight Priming Filter, Becca, R$ 179*.

Pode beijar

Batom que resista a drinques e a romance? Queremos. Assim são as versões líquidas de acabamento opaco. Para garantir a textura ideal, antes de começar o make, passe uma camada generosa de hidratante labial e espere absorver. Só no final aplique a cor. Eu ando preferindo tons de vermelho aberto, como o do Batom Líquido Intransferível Una (2), Natura, R$ 38,90*, ou o Rouge Ultracare Liquid Lipstick (1), Dior, R$ 159,90*.

Toda iluminada

O termo maquiagem corporal ainda deixa aquele receio no ar. Pode ser por medo do resultado artificial ou de manchar a roupa e deixar um rastro de cor por onde passar. Esqueça essas experiências antigas e dê uma nova chance. Gosto da Base Iluminadora, Catharine Hill, R$ 50*, para misturar ao creme corporal – reflete a luz e fica linda quando usada no colo, nos braços e nas pernas.

Pele dos sonhos

Base é um item de make muito pessoal, e é comum trocar de produto de tempos em tempos. Para saber se dá match, você tem que observar alguns critérios, como seu tipo de pele e a cobertura e o acabamento desejados. Eu divido as minhas entre aquelas que uso no dia a dia e as reservadas para ocasiões especiais – quando sei que vou ser fotografada ou suar muito. Nesse último caso, tenho gostado da Synchro Skin Glow (2), Shiseido, R$ 279*. Recentemente, testei ainda a nova TimeWise 3D (1), Mary Kay, R$ 64,90*, e achei a durabilidade incrível. Misturo com uma gotinha de hidratante para deixá-la mais fluida.

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos a alteração.