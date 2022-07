5 cuidados que você deve ter com os cabelos no inverno

Você pode não perceber, mas os nossos hábitos diários mudam na estação mais fria do ano e isso influencia na saúde dos fios. “Com a queda da temperatura, os banhos se tornam mais longos e quentes. O couro cabeludo, que é rico em glândulas sebáceas, tende a ficar ressecado pela alta temperatura da água, e o resultado é a descamação, coceira, e agravamento de condições prévias como a dermatite seborreica, que, por sua vez, favorece a queda capilar”, explica Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Fellow em Tricologia pela Associação Médica Brasileira.

Além disso, nas grandes metrópoles, com a baixa umidade do ar (tempo seco) aliada à poluição, é comum os fios ficarem mais ressecados e sujeitos à quebra. “Isso acontece porque, nessas condições, os fios perdem mais água para o meio, assim como acontece com a pele, que também se apresenta mais ressecada”, conta.

Outro dano comum no inverno é o uso mais frequente de secador, já que ninguém gosta de dormir com os fios molhados. “Para evitar mais danos aos fios, o segredo é usarmos sempre um protetor térmico na extensão do cabelo. Também é importante manter a hidratação em dia, e para que esse momento seja mais agradável e rápido, vale apostar em ampolas ou máscaras hidratantes líquidas de uso no chuveiro”, diz a médica.

Os cuidados essenciais

Temperatura do chuveiro

Evite água muito quente, pois ela retira a oleosidade natural da pele e do cabelo, provocando ressecamento. A temperatura deve ser no máximo de 35 a 40 graus, o que seria suficiente para embaçar apenas um pouco o espelho do box. “Se todo o espelho estiver embaçado, a água deve estar em excessivos 60 graus, aproximadamente. Nessa temperatura, os danos acontecem aos fios e à pele”, alerta

Use protetor térmico

Como o secador é mais frequente no inverno, deve-se utilizar mais longe dos cabelos para remover o excesso de água e então, depois, modelar com escova. O uso de protetor térmico nos fios é fundamental, segundo a médica.

Continua após a publicidade

Invista em hidratação

Abuse de máscaras que contenham óleos vegetais (Manteiga de Karité, Manteiga de manga, Óleo de argan, Óleo de Algodão, Óleo de jojoba, Óleo de coco), esses ativos ajudam a repor a “gordura boa” que perdemos com as lavagens, especialmente com água quente, e deixam as cutículas alinhadas, o que reduz o frizz. Assim, mantemos os cabelos nutridos e bonitos ao longo do inverno.

Uso de condicionador e cremes sem enxágue

Aplique apenas na extensão dos fios e aproveite para desembaraçar utilizando os dedos ou escovas adequadas para o uso em cabelos molhados, depois, enxágue bem.

Beba muito líquido

“Não devemos esquecer o consumo de água que, no frio, costuma ser menor. Além disso, é fundamental ter uma boa alimentação para o fornecimento de nutrientes que ajudam a deixar o cabelo mais saudável”, diz.

Por fim, a médica lembra que se você não está satisfeito com o aspecto dos seus cabelos, procure orientação de um profissional especializado no assunto. Muitas alterações podem ser tratadas com procedimentos em consultório e com a prescrição médica. “E vale lembrar, um cuidado maior é sempre necessário para a reparação dos fios quimicamente tratados.”