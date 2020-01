40 ótimos perfumes para dar de presente neste Dia dos Namorados

Quando a pauta é Dia dos Namorados – ou melhor, presentes para a ocasião -, há vários tipos de casais (assim como no mundo, né?). Existem os que preferem presentes mais artesanais (e baratinhos), os que optam por experiências memoráveis no lugar de itens de consumo (jantares, viagens, passeios…), os que entram em acordo e decidem que, neste ano, não vai ter presente para ninguém e, finalmente, os que não dispensam um agradinho para não deixar que a data passe em branco.

Para quem se enquadra na última categoria, mas não quer quebrar a cabeça na hora de decidir pelo presente, a melhor saída é investir em uma lembrança tão clássica quanto útil. Para nós aqui do MdeMulher, não existe presente de Dia dos Namorados melhor do que um bom perfume (e, de quebra, você pode roubá-lo do mozão ou da mozona sempre que der uma passadinha na casa dele ou dela).

Mas antes que você fique perdida com a infinidade de opções à venda por aí, dê uma olhada nesta página. Fizemos uma curadoria e reunimos 40 opções diferentes de fragrâncias (femininas, masculinas e unissex), de marcas, valores e frascos variados, para que você escolha aquela que mais tem a ver com o estilo e a personalidade da pessoa amada.