19 truques espertos de make

Foto: Reprodução

Confira uma seleção dos melhores truques de maquiagem e arrase nos pincéis!

1. Bronze fake

Para disfarçar o branco escritório, aplique um blush de tom terroso em pontos estratégicos: nas laterais do rosto, sobre as maçãs, na testa e no queixo.

2. Make a jato

Para uma produção de emergência, escolha dois tons de gloss – um mais colorido e outro mais clarinho. Aplique um deles nas pálpebras e passe o outro nos lábios.

3. Sequinha

Se a sua pele é oleosa, experimente usar maquiagem mineral – ela é leve e dá um acabamento mais seco. Aplique antes um hidratante oil free.

4. Expert em cílios postiços

· Meça a tira dos cílios postiços da metade da pálpebra até o limite do canto externo do olho. Corte o que sobrar.

· Aplique cola na base da tira e espalhe com o dedo.

· Posicione a tira rente aos cílios naturais e cole desde a metade da pálpebra até o final.

· Ajeite os postiços para cima com os dedos. Assim eles ficam curvados.

5. Xô, sujeira!

Lave seus pincéis pelo menos uma vez por mês com xampu neutro ou produtos específicos. Deixe secar bem antes de usar.

6. Decida-se

Pincéis de cerdas naturais retêm mais produto, por isso combinam com maquiagem em pó e são bons para esfumar. Já os sintéticos vão melhor com produtos cremosos, porque têm menor aderência.

7. Xampu sucesso!

O bom e velho Johnson’s é uma alternativa ótima e barata para lavar o rosto e retirar a maquiagem. É hipoalergênico e não arde. Também ajuda a controlar a oleosidade nas pálpebras.

8. Tá calor…

Então evite usar sombra em creme nesses dias. Ela derrete e dá aquela borradinha. Prefira a versão em pó.

9. Traço fino

Uma linha fininha de delineador, rente aos cílios, deixa os olhos maiores.

10. Preto na medida

Para saber até onde esfumar o olho preto, passe rímel, abra bem os olhos e veja onde os cílios mancham. Leve a sombra até lá.

Para dar um up nos cílios, use máscara com aplicador em C

Foto: Reprodução

11. Bem delineado

Escolha o delineador líquido quando quiser intensificar o traço. A versão em caneta tem cobertura mais leve, mas ajuda a dar firmeza na aplicação.

12. Para não errar no delineador

· Levante o queixo, assim a pálpebra se abaixa, o que facilita o trabalho.

· Faça pequenos pontinhos ao longo da linha dos cílios e finalize juntando os pontinhos com o aplicador do produto ou com o pincel.

· Não consegue? Use uma fita crepe! Corte duas tirinhas bem finas e cole no canto externo do olho. Pinte ali dentro, espere secar e retire a fita.

13. Iluminada

Além de aumentar os olhos, o lápis branco ou bege também pode iluminar. Basta esfumá-lo sobre a pálpebra e o canto interno do olho.

14. Máscara de cílios com dicas de top maquiador

· Em frente ao espelho, olhe para baixo e puxe (bem de leve) o cantinho do olho para levantar a pálpebra.

· Posicione a escova sob a raiz dos cílios. Levante-os e deslize até as pontas fazendo um leve movimento de vaivém.

· Passe uma camada e vá para o outro olho. Assim, dá tempo de secar e a segunda camada fica melhor. Repita até os seus cílios ganharem ares de fake. Sério!

15. Mais cor

Para que as sombras pigmentadas se fixem e durem mais, molhe um pincelzinho com esponja na ponta e passe no produto.

16. Sombra fixa

Para a sombra demorar a sair, esfume as pálpebras antes com um lápis da mesma cor.

17. O truque do blush

Se quiser um resultado mais suave no blush, use o pincel leque. Você terá maçãs coradas e mais homogêneas.

18. Ajuste o tom

Se a pigmentação dos seus lábios for muito escura e estiver interferindo na cor do batom, aplique uma fina camada de corretivo antes. Outra opção é passar um lápis da cor do batom, já que ele neutraliza o tom.

19. Gran finale

Depois do corretivo e da base, passe um pincel duo fiber em movimentos circulares. Os produtos se misturam e a pele fica lisinha e iluminada.