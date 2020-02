13 peças transparentes e produtos fresquinhos para curtir o final do verão

Peças com materiais transparentes, makes com acabamento translúcido e aromas leves são um convite para curtir com frescor os últimos dias de verão. Veja só:

LUA DE CRISTAL

–

O perolado sutil da paleta Dior Backstage Glow Face Palette, Dior (259 reais), e dos iluminadores cremosos Kryolan (120 reais cada um) realça pontos do rosto sem cobrir a textura da pele. Transparentes também são as tiras de PVC das papetes Sky, Melissa (170 reais). O modelo faz um retorno em grande estilo – e mantém o conforto de sempre.

BRISA BOA

–

Noites suaves de verão pedem aromas leves, como a mistura de almíscar e limão do Light Blue Eau Intense, Dolce&Gabbana (460 reais). A fruta também compõe o N° 5 L’eau, Chanel (875 reais), nova versão da fragrância icônica. Já o Eau de Toilette Refrescante Verbena, L’Occitane en Provence (329 reais), tem na fórmula a erva do nome. Tão fresh quanto os perfumes é a bolsa Ark, Cult Gaia, na loja Conceito Ê. (1 790 reais), com estrutura de acrílico vazada.

ÁGUAS CRISTALINAS

–

A vibe retrô é forte quando falamos de óculos de acetato translúcido – que dão match com lentes claras. O azul, da Gucci para GoEyewear (1,4 mil reais), é inspirado nos modelos aviador. Já o rosa Cateye, da Evoke para GoEyewear (668 reais), lembra a década de 1950. O amarelado, da Calvin Klein Jeans para Marchon (400 reais), e o máxi, da Tommy Hilfiger para Sáfilo (510 reais), são uma viagem direto para a era disco.

FRIO DOS POLOS

–

Geladinho que não machuca nem derrete. É a sensação após a aplicação do Aqua Sérum, Adcos (149 reais), ou do Hydra Sparkling High Luminescent, Givenchy (345 reais). O ácido hialurônico e o extrato de levedura garantem hidratação eficiente. O cinto @Francesca, Soleah (170 reais), remete às superfícies geladas e deixa qualquer look descolado.

FICHA TÉCNICA

TEXTO Barbara Cestaro e Isabella Marinelli • CONCEPÇÃO VISUAL Ícaro Guerra e Lorena Baroni Bósio