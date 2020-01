11 makes do Grammy perfeitos para você reproduzir em casa

Enquanto a beleza do Globo de Ouro deste ano foi marcada por muita cor e propostas ousadas, no Grammy 2019 as artistas optaram por produções um pouco mais básicas – talvez para deixar a emoção na mão dos looks babadeiros (né, Cardi B?).

Mesmo assim, sempre existe espaço para usar as maquiagens escolhidas por estrelas como Lady Gaga, Janelle Monáe, Dua Lipa e etc como fonte preciosa de ideias.

O MdeMulher conversou com José Sarkis, maquiador do Studio W e especialista em make de festa, e trouxe, entre olhos esfumados, cílios poderosos e muita boca nude com gloss para arrematar, 11 maquiagens do Grammy perfeitas para serem usadas na vida real.