10 passos para aplicar o autobronzeador e ficar com o corpo do verão

Bronzeadas o ano inteiro!

Foto: Getty Images

Nunca descobriu como as famosas fazem para ficar com o bronze bonito o ano inteiro? Esse sol que brilha até no inverno tem um nome: autobronzeador. Quando aplicados, esses produtos reagem com uma proteína presente na camada superficial da pele. O resultado é um pigmento amarronzado, bem semelhante ao tom do bronzeado – e sem o efeito nocivo dos raios solares!

A aplicação é fácil, mas exige alguns cuidados que se forem deixados de lado podem acabar virando gafes no verão. A seguir, Sophie Evans, da marca de autobronzeadores St. Tropez, ensina como aplicar em casa e os cuidados que você deve ter. Bônus: a expert ainda dá o truque para deixar o corpo violão, bumbum empinado e braços mais finos com o jogo de luz e sombra!

1. Antes da aplicação, tome banho e faça uma esfoliação no corpo. Você tem que estar com a pele limpa e homogênea para a cor ficar mais bonita. Passe um hidratante nas regiões mais secas: mãos, cotovelos, pés e joelhos.

2. Coloque luvas para evitar que as palmas das mãos fiquem manchadas.

3. Normalmente, existem diferentes tons de bronzeadores, para fazer o contorno do corpo, você precisará de 2 tons, um mais claro e outro mais escuro.

4. Comece a aplicação com o tom mais claro pelos pés e subindo em direção ao rosto. O truque para não ficar toda manchada é não economizar em produto e cobrir cada centímetro da área aplicada.

5. Passe no corpo inteiro e dê atenção especial às regiões que são esquecidas como entre as coxas, axilas, orelhas, pescoço, nuca, linha da divisão entre cabelo e testa e entre os dedos dos pés.

6. Para aplicar nas costas, se não tiver quem ajude, opte por produtos em spray e dê borrifadas olhando no espelho para ver se não deixou nenhuma área em branco.

7. Espere o autobronzeador secar e tire uma luva. Com a mão que ainda está coberta, aplique o produto na outra, se lembrando de passar entre os dedos. Espere secar, troque a luva de mão e repita o processo.

8. Secou? Parta para o jogo de luz e sombra, é aqui que entra o tom mais escuro. Passe nas laterais do tronco e na região interna e externa da coxa, para afinar. Para disfarçar o músculo do tchau, levante o braço e passe na parte de baixo. Já para empinar o bumbum, o tom mais escuro deve ir na dobrinha dos glúteos, e para dar um up nos seios, passe entre eles.

9. E já que pode ficar over ir à praia maquiada, que tal usar o autobronzeador também como contorno para o rosto? Aplique em pouca quantidade no centro das bochechas, fazendo uma linha diagonal em direção às têmporas, na linha do maxilar, para disfarçar a papada, e nas laterais do nariz.

10. Depois da aplicação, você deve ficar 8 horas sem tomar banho e 2, pelo menos, sem lavar as mãos. Ah! E ele não dispensa o protetor solar, viu?

Veja opções de produtos autobronzeadores para todos os bolsos:

Ainda não está convencida? Inspire-se no bronze das famosas.