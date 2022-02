Horóscopo da Susan Miller: as previsões para cada signo em março

Peixes

20/2 a 20/3

Este pode ser o melhor mês de aniversário que você já viveu. Grandes recompensas estão a caminho e você está prestes a viver uma experiência com a qual sonha há muito tempo. Se você está solteira, poderá encontrar um dos grandes amores da sua vida. Conte com os amigos para te apresentar pessoas ou mesmo arranjar um encontro às cegas. Para quem está namorando, o momento pode ser de maior dedicação à pessoa amada e um compromisso mais sério, como um noivado, pode acontecer. Mas se não é um romance o que você busca, as boas novas podem envolver laços familiares com um pequeno bebê ou os filhos que você já tem.

Áries

21/3 a 20/4

Março será emocionante para você, com uma chuva de oportunidades na carreira e na vida pessoal. Um potencial de crescimento e felicidade que durará pelos próximos meses. Marte, seu regente, e Vênus passam pelo seu signo e iluminam seus talentos profissionais, chamando a atenção das pessoas que podem abrir caminhos na sua trajetória. Ainda que uma promoção ou um novo projeto estejam no horizonte, é na vida pessoal que você terá mais conquistas neste ano, sentindo-se amada e cuidada pelas pessoas próximas. Sua necessidade de descanso e privacidade pode estar mais aforada, mas, no final do mês, amigos conseguirão te tirar de casa. Ufa! E se você ainda não tem um amor, ele pode estar a caminho.

Touro

21/4 a 20/5

Seu espírito aventureiro está aforado e você pode surpreender a todos com escolhas ousadas no campo profissional. Há possibilidade de empreender em um negócio próprio ou fazer uma mudança radical de carreira – parece que você está pronta para algo completamente novo, taurina. Com Saturno transitando nessa área, também é possível que você receba uma promoção. O segredo para crescer é confiar nos amigos para fazer contatos profissionais que podem ser interessantes no futuro. O importante, neste momento, não é tanto sua formação e educação, mas com quem você socializa. O mês também será de diversão e amor: você pode encontrar alguém especial ou estreitar os laços já existentes.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Muito do que 2022 promete para você começará a acontecer este mês, um dos melhores deste ano para as recompensas profissionais. Tudo indica que se você receber uma proposta de trabalho, ela virá acompanhada de uma remuneração generosa. A Lua Nova, no dia 2, abre caminhos e você deve aproveitar os 10 dias seguintes a ela se deseja mudar de emprego ou se busca uma promoção. A chegada de um bebê (não necessariamente seu) deve animar sua vida familiar. Os astros também mostram possibilidades de mudança ou reforma de imóveis, principalmente na Lua Cheia do dia 18: a energia dela é propícia para encontrar o lugar ideal ou, se estiver vendendo, para fechar negócio.

Câncer

21/6 a 21/7

Este mês indica muitas interações com pessoas estrangeiras, seja no trabalho ou na vida pessoal, e isso pode te deixar com vontade de fazer as malas e viajar. No entanto, com a pandemia de Covid-19 ainda desafiando o mundo, é recomendável cuidar da saúde e ficar em casa. Se você estuda, sua concentração estará aguçada; se trabalha, seu talento e conquistas estarão mais evidentes. No dia 2, a Lua Nova abrirá oportunidades que durarão semanas e, no final deste período, você pode receber uma notícia que lhe tirará o fôlego. No amor, o romance entre você e a pessoa amada está em alta. Curta a vibe para planejar uma atividade especial a dois.

Leão

22/7 a 22/8

Este mês te traz uma grande recompensa financeira, para além do salário. O dinheiro extra pode vir através da aprovação de um empréstimo no banco, um patrocínio, bons resultados de aplicações bancárias, uma herança ou até mesmo um presente generoso. No trabalho, você será reconhecida por sua criatividade e capacidade de pensar fora da caixa, aumentando a sua reputação. As possibilidades de empreendedorismo também são promissoras, principalmente em negócios que envolvem empresas estrangeiras. Se estiver casada ou em um relacionamento sério, aproximação e cumplicidade com a pessoa amada serão uma realidade. Aproveite os dias 5 e 6 para planejar um jantar ou uma viagem romântica.

Virgem

23/8 a 22/9

A pessoa que você ama te dará a motivação necessária para organizar e prosperar em sua vida nos próximos meses (e nos próximos anos!). Se você namora e está realmente apaixonada, esta pode ser a hora de ficar noiva e começar a planejar um casamento. Se já é casada, verá a pessoa amada se realizar no trabalho e prosperar financeiramente, o que trará um senso de otimismo na relação. Sua própria vida profissional estará mais agitada: para as autônomas, bons ares para novos clientes surgem e, consequentemente, mais lucros. Caso trabalhe para terceiros, rapidamente provará aos chefes que é indispensável e seu esforço pode ser recompensado com uma promoção no final de maio.

Libra

23/9 a 22/10

Há muitas coisas acontecendo na sua vida profissional: fique atenta ao seu refinado senso de criatividade, ele pode ser a peça-chave para os empregadores te valorizarem. A oferta para trabalhar em algo novo chegará rapidamente, nas primeiras duas semanas de março, trazendo não só a possibilidade de maiores ganhos financeiros, como também a oportunidade de usar melhor os seus talentos. Assim, você mergulha com entusiasmo no novo. O mês também traz motivação para cuidar da saúde, mudando pequenos hábitos. No amor, um novo interesse pode surgir de forma inesperada. Para quem está casada ou comprometida, março vem com mais alegria na vida privada e emocional.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua Nova do dia 2 de março abrirá portas para o amor. Ou seja: se você está solteira e quer conhecer alguém, circule por aí e seja otimista. Caso esteja apaixonada e namorando alguém especial, vocês se aproximarão de uma maneira mais calorosa (cultive a intimidade, hein?!). Agora, se o cenário é casamento ou um relacionamento de longo prazo, um bebê pode estar a caminho. Se viver um romance amoroso e genuíno é algo importante para você, março é o mês para fazer isso acontecer. Na esfera profissional, a ênfase fica nos projetos de trabalho que se alinham com seus talentos e que você pode realizar com excelência.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seu coração estará focado em sua casa e família. Por isso, não deixe a explosão de energia da Lua Nova em Peixes, no dia 2, passar batida: ela será ideal para as sagitarianas que procuram um novo lar ou querem investir em uma reforma. Já a Lua Cheia em Virgem, no dia 18, trará excelentes notícias no trabalho. Esse é um dos momentos mais auspiciosos de 2022 para focar nos seus interesses de crescimento na carreira e na vida financeira. Aliás, parece que você está gastando demais, então, convém mais cautela com o seu dinheiro. Evite compras e gastos desnecessários, e faça um planejamento para conseguir se organizar melhor sem se preocupar com futuros problemas nessa área.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Março será ótimo para iniciar um projeto de comunicação ou apresentá-lo ao mundo. Você pode começar a trabalhar em um roteiro, um livro, um documentário, um podcast, um novo aplicativo ou mesmo um software. No trabalho, talvez você receba a autorização que faltava para desenvolver um projeto relevante ou colocar alguma iniciativa no mercado. O elemento surpresa estará presente durante todo o mês, então, se algo não sair como você esperava, não se preocupe, pois o resultado final pode ser muito melhor daquele imaginado. Março também indica viagens, tanto para perto quanto para longe. Não esqueça, porém, de controlar as finanças e guardar dinheiro. Isso pode ser útil num futuro próximo para reformar ou implementar melhorias na casa.

Aquário

21/1 a 19/2

No dia 6 de março, Marte entrará em Aquário pela primeira vez em dois anos, o que lhe colocará na frente e no centro de tudo, pronta para liderar os demais. Sua presença será brilhante e contagiante, inclusive no trabalho, e todos estarão mais propensos a apoiar suas ideias. Este período também inicia um novo ciclo energético para você: as ações que você toma e os relacionamentos que você inicia ou com os quais se compromete serão favorecidos. Se você está solteira, o mês é favorável para desencadear a química certa entre você e alguém novo. Se você quer um relacionamento real, não apenas uma aventura, os astros irão se alinhar para isso. Fique esperta!