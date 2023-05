Horóscopo da semana: previsões de 08/05 a 14/05

O Mercúrio Retrógrado está em sua última semana e traz ainda dificuldades com a comunicação, porém estaremos mais seguras para continuar planos e criar oportunidades de renovação. A seguir, você confere o Horóscopo para a semana entre 08/05 e 14/05.

Horóscopo Semanal

Áries:

Com os efeitos do Eclipse Lunar da última semana, você estará mais segura de fazer seus planos e definir o que deseja conquistar. Alguns encerramentos ainda se fazem presentes para que você manifeste novos caminhos. Clima de harmonia e aconchego em casa e com pessoas mais próximas.

Touro:

O Sol continua brilhando na toda por aí, trazendo a você oportunidades de renovação e de mudança de caminhos. Mercúrio, em sua última semana de retrogradação, traz ainda dificuldades com a comunicação, mas que com um olhar mais responsável, te deixa na frente de grandes decisões a serem tomadas. Não tenha medo de assumir riscos.

Gêmeos:

Depois dos efeitos do Eclipse, você parte para uma nova etapa de sua vida com mais leveza e criatividade. É hora de encarar responsabilidades, não tenha medo de se jogar em certas situações. Vênus abre as portas de oportunidades financeiras e te mostra caminhos favoráveis para fazer mais dinheiro. Aproveite!

Câncer:

Com a chegada de Vênus em seu signo, você recebe uma dose de renovação energética da Deusa do Amor, o que traz a você chances de recuperar certos sentimentos e emoções perdidas. Mas, lembre-se: antes de oferecer o que há de melhor ao outro, dê a si mesma.

Leão:

Sol e Mercúrio Retrógrado continuam agindo no ponto mais alto do seu Mapa Astral e essa energia, apesar de lenta, vem te mostrando os caminhos que deve percorrer se quiser mudar ou fazer melhor do que já faz. Lembre-se de que sua capacidade se faz presente a partir do momento que você confia nela.

Virgem:

Depois da energia alta do Eclipse, seu trabalho chega com mudanças. Você ganha mais responsabilidade e confiança e, mesmo que não entenda muito o porquê, o Universo pede que confie um pouco mais nas surpresas boas que estão disponíveis para você. Oportunidades com comunicação e maior exposição do que faz podem te encontrar essa semana.

Libra:

Você vem passando por grandes ciclos de transformação e, para esta semana, o conselho é que tire os dias para fortalecer suas decisões e suas mudanças. Não tenha medo de fazer novas escolhas e tampouco encerrar o que não cabe mais a você. Os próximos dias te trazem mais certezas – por isso, tome pra você a coragem de seguir em frente.

Escorpião:

Que semana! Depois de receber um Eclipse Lunar por aí, você se prepara agora para uma nova etapa mais segura e mais determinada em prol do que deseja. Para os próximos dias, insights, sinais e novidades chegam por aí, para que você consiga tomar decisões baseadas em você daqui por diante.

Sagitário:

Nem bem acabou a semana de magias promovidas pelo Eclipse, você consegue, esta semana, colocar muitas coisas em seus devidos lugares. Prepare-se para acessar o que você vem buscando há tempos – sua maneira de ser abre portas nos próximos dias que te trazem oportunidades e novidades.

Capricórnio:

Alguns assuntos envolvendo sua vida financeira pedem uma pausa e seria bom reavaliar algumas decisões e, se puder mudar, mude. Pendências e imprevistos podem surgir nos próximos dias, mas para que você se concentre em resolver o que for necessário sem peso ou de forma imprudente. Tente entender o que estes acontecimentos querem te dizer.

Aquário:

Com Plutão estando retrógrado em seu signo, algumas questões, pessoas, situações que não fazem parte mais da sua linha de evolução estão com os dias contados. Para esta semana, mantenha-se firme em seus propósitos, objetivos e não tire o foco disso – o Universo está trabalhando na limpeza para dar lugar ao novo em sua vida.

Peixes:

Por ser um signo mais sensível, você vem sentindo bastante as energias que rondam os astros. Mas, tenha calma: todos esses sentimentos te dão base para que consiga fortalecer seus ideais e trazer seus sonhos para a realidade. Vênus chega em seu ponto mais positivo do Mapa e traz oportunidades boas consigo mesma e com os amores também. Olhe para esses assuntos com mais leveza.

Pílulas diárias de horóscopo:

08/05: Lua em Capricórnio nos pede mais atenção com nossos desejos. Estamos realmente com a rédea da nossa vida nas mãos?

09/05: Lua Cheia permeando no céu ainda traz infinitas possibilidades de encantos e oportunidades.

10/05: Lua chega em Aquário trazendo a liberdade de ser quem viemos ser.

11/05: Não tenha medo de chegar longe. Caminhos existem para isso.

12/05: Lua Minguante nos dá a oportunidade de esclarecermos os vazios dentro de nós. Aproveite.

13/05: Lua chega em Peixes e mostra a todos nós que é possível sentir e viver os nossos sonhos.

14/05: Domingo pede calma na alma. Seja a luz para a sua vida e para quem te cerca.