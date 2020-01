Como a poderosa Lua Nova em Aquário vai afetar cada signo do zodíaco

Começos podem ser cruéis. Pense no primeiro dia de aula, na primeira entrevista de emprego, na segunda-feira! Apesar de assustadores, eles também oferecem uma chance de ouro: aprender algo novo, crescer, evoluir. Desde 4 de fevereiro, a Lua Nova está em Aquário, o quebrador de regras e um dos signos mais sábios do zodíaco, e até o dia 11 ela oferece um novo começo.

Janeiro foi um mês longo, marcado pela energia poderosa de dois eclipses, um lunar e outro solar. Quando esse fenômenos acontecem, não tem como fugir deles, não. Eclipses são como crianças mimadas que não vão desistir enquanto não tiverem o que querem. Eles se impõe, eles expõem suas sombras, a sua sujeira escondida e esperam que você faça a faxina. Por isso, os últimos dias pareceram tão exaustivos, não é fácil lidar com seu próprio lixo. Passado.

Essa Lua Nova em Aquário, pela primeira vez em 2019, traz a oportunidade de reiniciar as coisas, quase como se uma nova você tivesse surgido e está pronta para realizar coisas incríveis e sem interferências externas. “Durante uma Lua Nova, sol, a sua identidade, e lua, seus sentimentos, estão em conjunção. Ela é perfeita para novos inícios porque a gente está integrado, plenos”, explica Masumi Suginoshita, terapeuta integrativa e astróloga.

De acordo com ela, outro aspecto positivo desse momento, é Mercúrio, ligado ao nosso lado racional, também estar atrelado a essas energias solares e lunares. “Corpo, mente, alma e expressão estão unidos nesse momento. Junte a isso a energia de Aquário, Marte e Urano em Áries, Júpiter em Sagitário e está montado um cenário que favorece uma nova forma de se expressar, uma nova rotina, um novo modo de fazer o mesmo trabalho ou até mesmo um novo emprego”, disse.

Como aquário, é hora de ser ousada, apostar em algo diferente por mais assustador que pareça no começo, acreditar naquele sonho que você achava doido demais e deixou lá guardado por medo. No fim do dia, aquário é um signo que preza, acima de tudo, pela lógica, ele não costuma entrar em barcas furadas e, se acredita em algo que faça sentido racional, vai atrás de todas as ferramentas para tornar aquilo possível (aquarianas podem ser muito teimosas!). Se faz sentido, por que não dar uma chance?

Como cada signo vai sentir essa Lua Nova

Touro, Leão e Escorpião: Mais do que os outros signos, esses três tem a tarefa mais difícil nas mãos: abandonar de vez os padrões que impedem eles de viver novas experiências. “Taurinas, por exemplo, costumam ficar com o pé atrás em inícios de relacionamentos. O momento pede para deixar isso para trás, é uma boa hora para se jogar de cabeça e ter uma ótima surpresa. E isso vale para outros aspectos da vida”, explicou Masumi.

Gêmeos e Libra: “O que não tem remédio, remediado está”, já dizia sua mãe, por isso, para as geminianas e librianas, será um momento mais tranquilo, elas têm essa noção de que mudanças fazem parte da vida e podem ser maravilhosas. Os próximos dias serão sobre aceitar de bom grado o que é colocado para vocês, dói menos dessa forma.

Sagitário e Áries: Assim, de acordo com a astróloga, é um momento incrível para acreditar nos seus sonhos e fazer eles acontecerem. “Meter a louca” mesmo, mas não no sentido de jogar tudo para o alto, mas de confiar na sua ideia por mais maluca que ela possa parecer. Essa Lua Nova traz inspiração e quase como um empurrãozinho. Só vai!

Peixes, Câncer, Aquário, Virgem e Capricórnio: Seguinte, a cama está feita, garotas, é só sentar nela e aproveitar. Essa Lua Nova traz para vocês a possibilidade de escolha, ficar no lugar que estão ou aproveitar toda essa energia fabulosa de renovação. De qual lado você vai querer estar?