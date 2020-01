A Lua Minguante em Câncer é um momento para arejar, confiar, e NÃO surtar

Ei, está meio tristinha nessa segunda-feira? É normal, garota, afinal é segunda-feira, né?! Brincadeiras à parte, a Lua Minguante em Câncer pode até deixar você meio introspectiva, mas os próximos dias podem não ser tão difíceis quanto devem estar parecendo nesse momento.

“A Lua Minguante, ligada ao elemento ar, é uma hora para arejar. Já Câncer é um signo ligado às emoções, bagagem, e passado. Isso significa uma fase de limpeza emocional, mas não de uma forma pesada. Você vai deixar o que não serve ir, vai mandar embora, mas sem um grande peso, vai ser mais fácil”, explica Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, devido a uma quadratura de Marte com Saturno, se as coisas complicarem, ou parecerem difíceis de saírem do lugar, o melhor é parar, contar até 500, e tentar resolver de forma diplomática. “Não dá para ficar gritando e esperneando quando as coisas não saem do nosso jeito. Essa quadratura dá mesmo uma travada nas coisas. Então, tem que refletir, se perguntar o motivo real de você não estar fazendo o que gostaria e, a partir disso, buscar uma solução”, avisa. Segundo ela, as respostas virão.

Relacionamentos, relacionamentos, relacionamentos

O Céu da Semana promete um bom momento para os relacionamentos, principalmente os amorosos por causa de um trígono de Netuno com Vênus que está passando por escorpião. Falamos ~astrologuês~, né? A Masumi traduz:

“Quem conseguiu conversar bastante e combinar o jogo no período anterior, quando Vênus estava em Libra, vai perceber estar vivendo uma fase mais fluida e isso vai chegar sem muita explicação. É como se tudo estivesse acontecendo naturalmente. O conselho é deixar isso rolar, não ficar pensando muito ou estar presa a calendários e agendas. Siga o fluxo”.

Para ela, seria algo um tanto mágico porque as pessoas vão estar se entendendo mais e usando de uma sensibilidade maior para falar com o outro. Só não vale jogar a responsabilidade para o outro, tem que se perceber.

O sextil, que sempre traz uma sugestão de solução, de Plutão com Mercúrio e Netuno em Escorpião fala também de confiar bastante no seu instinto para lidar com qualquer tipo de obstáculo. Mais uma vez: usar a sensibilidade para ler entre as linhas e achar o caminho.

Por fim, os refrescos: de acordo com Masumi, um sextil entre Saturno e Vênus vem para deixar o seu relacionamento mais estável.

“Sabe aquela sensação de estar seguro com alguém? Pode não ser a relação mais intensa do mundo, mas existe uma sensação de firmeza na relação. Esse sextil pode trazer momentos de magia e vocês vão se entender muito bem”, diz.

O último conselho? Confia e não surta que vai ser sucesso!