A Lua Azul em Escorpião será polêmica! Saiba como ela vai afetar os signos

Não tem para onde fugir! Neste final de semana, a Lua entra no signo de Escorpião e só isso já era motivo para textão, mas tem mais um detalhe. No sábado (18), também acontece um fenômeno chamado Lua Azul, quando ocorrem duas luas cheias em um mesmo mês. Diferente da Lua de Sangue, que muda de cor, essa não vai ficar no tom de um Smurf, o nome é só uma tradução da popular expressão em inglês once in a blue moon (“uma vez a cada lua azul”), que ficou conhecida por aqui como “uma vez na vida, outra na morte” ou “de vez em nunca”.

Para entender melhor como isso vai afetar cada pessoa – e signo -, a gente, bateu um papo com a Masumi Suginoshita, astróloga, terapeuta integrativa e uma das participantes do “Bem Bruxonas”, podcast do MdeMulher. “A primeira coisa é que essa lunação serve para olharmos para as nossas emoções com uma lupa. Como ela se passa por Escorpião, é a hora de deixar os sentimentos exaltados irem embora, desapegar, desencanar”, avisa.

De acordo com ela, a melhor forma de passar por esse momento com mais tranquilidade é não lutar contra os desafios que a vida vai colocar – e está colocando – na sua frente. Uma conjunção entre Vênus, o planeta dos relacionamentos, e Urano, que representa as revoluções e rebeldias, reforça ainda mais essa ideia de libertação de crenças limitantes e coisas que não fazem mais sentido. É como se você precisasse deixar o seu antigo eu “morrer”, para uma nova pessoa, mais segura e empoderada, renascer. Bonito isso!

“Será sobre observar tudo o que você está fazendo no presente e cortar as travas pela raiz. É uma oportunidade de lavar a roupa suja e de fazer uma faxina emocional, desapegando de tudo quanto é detrito que não serve mais, para que você possa viver novas experiências no futuro. Essa limpeza evita que problemas repetitivos surjam e faz você se a se sentir mais pertencente no mundo e a encontrar pessoas com as quais você se sente mais à vontade”, avisa.

O principal conselho dela é o de aproveitar tudo isso para colocar questões de trabalho, finanças e rotina, com as quais você luta há tempos, em ordem. Limpar as gavetas imaginárias da vida mesmo, garota! E, ó, se no meio desse mutirão der uma vontade de dar uma choradinha (ou cinco!), vai em frente, o importante é deixar ir embora.

“Escreva todos os sentimentos e pensamentos negativos num papel, sem dó. Queime ou pique o papel. Jogue sal grosso em cima e depois mande embora pela privada”, ensina Masumi.

Como isso vai afetar cada signo

Para Touro, Escorpião, Leão e Aquário: momento de muita intensidade mesmo, é hora de dar aquela faxina geral para poder seguir em frente, renascida.

Para Áries, Gêmeos, Sagitário e Libra é hora de virar a página sem dó. Você continua a mesma, mas a sua mente poderá passar por momentos de sacadas profundas em relação ao seu poder pessoal e isso vai ser fantástico.

Peixes, Câncer, Virgem e Capricórnio também vão passar por uma fase de desapego profundo, porém sentida de forma mais agradável, sem muitos conflitos internos. Por mais intenso que seja, as coisas vão fazer sentido.

