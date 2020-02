Sonhos eróticos: saiba o que eles significam

Entenda o que os seus sonhos eróticos significam

Foto: Getty Images

Sonhou que transou em lugar público com um homem famoso, com seu chefe ou até outra mulher? Saiba que, espontaneamente, revelamos de olhos fechados coisas importantes sobre nossa própria vida. Para ajudá-la a desvendar seus segredos noturnos, nossas consultoras analisaram o significado dos sonhos eróticos mais comuns. Confira!

Sexo em lugar público

Pode revelar o desejo de se soltar mais, de se expor e romper limites. É provável que você esteja se sentindo um pouco reprimida e quer ser mais notada pelas pessoas que estão à sua volta. Especialmente por seu parceiro, caso tenha um.

Outra interpretação: também pode simbolizar uma preocupação excessiva com a opinião dos outros em relação ao seu relacionamento ou até mesmo em relação ao seu parceiro.

Transa à força

Bloqueio para expressar a própria sexualidade. Então, para não se sentir culpada por estripulias na cama, sua mente projeta um culpado. Assim, o desconhecido torna-se responsável pelo desejo escondido em você. Atenção, isso não significa que tenha vontade de experimentar uma relação forçada. Apenas indica o desejo de se permitir algumas fantasias.

Outra interpretação: sentir-se explorada por alguém – amigo, chefe, namorado ou parente – também explica o sonho.

Sem lugar para transar

Muito comum em momentos de crise ou depois do término de um relacionamento, pois traduz, de forma inconsciente, um obstáculo real, como algum problema sexual ou emocional.

Outra interpretação: por algum motivo, pode não estar muito a fim de continuar na atual relação. Assim, não achar um lugar para transar é uma forma de fuga tal qual como quando inventa aquela famosa dor de cabeça para ignorar as investidas sexuais do gato.

Na cama com alguém conhecido

Isso, sim, simboliza uma tensão sexual real entre vocês. No entanto, o significado não é necessariamente esse. Ele pode representar um conflito de qualquer gênero com essa pessoa ou até uma relação de admiração e parceria.

Outra interpretação: se é comprometida e, enquanto dormia, o traiu com um amigo, não se desespere. Isso é comum após dar um passo mais sério na relação e apenas reflete uma preocupação natural de que seu escolhido seja o homem da sua vida.

Carícias femininas

Calma, transar com uma mulher não significa, necessariamente, que você sinta desejo por pessoas do mesmo sexo. Esse tipo de fantasia pode revelar uma necessidade afetiva de se relacionar com alguém que a compreenda, como uma amiga. Logo, não precisa envolver questões físicas. Às vezes, também reflete o desejo de carinho materno.

Outra interpretação: a tal mulher, talvez, represente você mesma. Ou seja, a melhor pessoa para mostrar como gostaria de ser estimulada na hora do prazer.

Encontro nem um pouco profissional com seu chefe

A imagem da transa com o superior é perturbadora. Porém, sinaliza a necessidade

de manifestar seu lado dominador entre quatro paredes. Nos sonhos, o sexo tem muito a ver com uma agressividade reprimida e com a manifestação de poder.

Outra interpretação: dificuldades de se impor no trabalho também levam a esse tipo de fantasia.