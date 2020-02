Simpatias para casar: suba ao altar com a ajuda de São José

Santo Antônio costuma ser o queridinho entre as moças solteiras que procuram um rapaz para chamar de seu. Porém, acredite, sua fama de casamenteiro é questionável. Recorrer a ele pode ser ideal para quem procura um namorado ou um amor. No entanto, se deseja subir ao altar com o homem da sua vida, o negócio é apelar para São José. Confira as simpatias para atrair a atenção dele.

Santo dorminhoco

Deixe uma imagem de São José embaixo de sua cama até conseguir o desejado marido. Se ela não couber lá, coloque-a ao lado do móvel. Ele entenderá seu pedido da mesma forma.

Sacrifício que dá frutos

Em vários pedacinhos de papel, escreva os nomes das frutas que mais gosta. Enquanto dobra cada um deles e os coloca numa vasilha, pense com muita fé no desejo de se casar. Então, faça seu pedido a São José e sorteie um bilhete. Prometa que durante um ano não comerá a fruta sorteada ou qualquer prato que a tenha como ingrediente. Não gosta de fruta? Faça o mesmo com doces ou comidas que adora. Logo após o sorteio, reze a oração de São José.

Oração de São José

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.