Significado dos sonhos eróticos

Foto: Divulgação

A professora Gillian Holloway, da Universidade de Marylhursth (EUA), é uma especialista em sonhos. Ela publicou seus significados no livro Erotic Dreams, The Secret to Understanding Women’s Hidden Passions (Sonhos Eróticos, o Segredo para Entender os Desejos Ocultos das Mulheres).

Confira abaixo o significado dos seus sonhos eróticos.

Detalhes do sonho

Você está tendo um caso com alguém do trabalho. Tudo segue maravilhoso até perceber que o “gostosão” do sonho é, na verdade, aquele seu colega mais próximo do escritório, com o qual jamais imaginou ter esse tipo de relação!

Significado

No sonho, qualquer parceria pode ganhar caráter sexual. Mas isso não significa que você queira necessariamente transar com o cara e, sim, que os dois têm química e uma boa relação. Talvez esteja aprendendo com seu amigo, já que sexo está relacionado à troca

no caso, de conhecimento e experiências.

Detalhes do sonho

Você e o gato estão prestes a transar, mas são perturbados pela chegada de alguém. Constrangida, você congela. Apesar do clima de vergonha, a pessoa que atrapalhou a brincadeira não percebe o que interrompeu e fala com vocês normalmente.

Significado: ter sido interrompida pode simbolizar o desejo de que as pessoas aprovem seus parceiros. Não é alguém que a impede de ir a diante com a relação, mas uma inibição sua. Preocupe-se menos com a opinião alheia e mais com sua satisfação sexual.

Detalhes do sonho

Você está na cama (ou em qualquer outro lugar!) com uma celebridade. Este homem famoso pode nem ser exatamente o seu tipo, mas está no auge do sucesso.

Significado: se está desenvolvendo algum talento ou indo bem na carreira, seu subconsciente pode colocá-la em momentos de intimidade com alguém que seja sinônimo de sucesso. Nesse caso, vale refletir sobre a área onde aquela pessoa é famosa (um ator, um político…?) e ponderar onde as qualidades daquele profissional podem ser inseridas em sua vida.

Detalhes do sonho

Vocês estão à procura de um lugar para transar. Às vezes, encontram um local onde há privacidade, mas zero conforto. Ou, então, um lugar bom, mas com chances de serem flagrados. E assim você passa todo o sonho atrás de um ninho de amor sem nunca achá-lo!

Significado: a procura por um lugar para fazer sexo reflete na busca por mais intimidade ou conexão no relacionamento atual. É um sonho comum de se ter após uma separação, briga ou período no qual os parceiros estejam mais afastados.

Detalhes do sonho

E lá está você nos braços de um amor antigo… A relação dos dois pode ser sensual e prazerosa ou cheia de intrigas e irritação. Por que será que continua sonhando com um homem que há tempos não faz parte da sua vida?

Significado: o fato de um amor do passado estar sempre nos sonhos não significa que você ainda goste do gato ou que não tenha superado a separação. Talvez represente algumas emoções suas que estão à flor da pele, como a dificuldade de encontrar um amor de verdade, medo de ficar sozinha, preocupação em fazer a relação “dar certo”, etc.

Detalhes do sonho

Vocês estão num ambiente propício, mas na hora H o gato some. Os dois se beijam com tesão e, de repente, ele some. Se o gato volta, você se dedica ainda mais para mantê-lo ao seu lado. Mesmo assim, ele cai fora de novo!

Significado: em muitos casos, indica a frustração de não encontrar na vida real o “amor da vida”. Mas pode ter outro significado: às vezes, o fato de introduzir o sexo rapidamente na relação prejudica a intimidade

pois algumas pessoas têm facilidade em sentir atração por uma pessoa, mas dificuldade em manter o sentimento mais forte.

Detalhes do sonho

Você está tendo uma transa dos sonhos com um companheiro que… não tem rosto. A experiência foi incrível, divertida e prazerosa, mas você acorda e percebe que não viu a cara do rapaz.

Significado: este sonho permite que você reflita unicamente sobre uma sensação, sem a necessidade de conectá-la a um rosto. Não há como saber se o parceiro é bonito, feio, rico ou pobre. Trata-se simplesmente do prazer que ele proporciona a você. Se for comprometida, o sonho é uma oportunidade de vivenciar uma transa com as qualidades que vem sentindo falta no sexo com o companheiro.

Detalhes do sonho

Braços, pernas, bocas se tocando… tudo está uma delícia, até você perceber que… está com outra mulher! Mas, espere aí

não se trata exatamente de duas mulheres na cama, porque neste sonho você virou… um homem! E, mesmo assim, continuam a brincadeira!

Significado: o sonho é comumente relacionado à vontade de ser homem, mas, na verdade, significa que você entende ou, pelo menos, procura sempre compreender o lado deles. Também pode refletir um momento recente da sua vida, no qual precisou tolerar as atitudes de um homem ao colocar-se em seu lugar.