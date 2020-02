Sexo anal: 5 coisas que toda mulher deveria saber

Tire suas dúvidas sobre sexo anal e divirta-se na cama

Foto: Getty Images

Quando o assunto é sexo anal, há vários mitos e tabus. Para acabar com as dúvidas, o urologista Celso Marzano responde as questões mais comuns sobre a modalidade.

1. A relação dói?

Depende. “Na penetração anal ocorre a contração dos músculos como uma defesa”, explica o urologista Celso Marzano*. Assim, haverá dor se o casal não esperar os músculos relaxarem. A dica é que o casal aposte nas preliminares, muito carinho e tenham calma durante a penetração inicial. Vale também utilizar lubrificantes à base de água, que facilitam o ato.

2. O pênis maior traz mais dor?

O comprimento não tem relação com o desconforto, mas o diâmetro sim! Neste caso, o relaxamento deve ser ainda maior e a penetração, mais cuidadosa. Redobre a atenção se o amigão tiver mais de 18 cm, pois o canal do reto tem profundidade média de 17 cm e pode sofrer lesões.

3. Vou perder a elasticidade anal?

Não. “A capacidade de dilatação do ânus é determinada por um músculo bastante adaptável”, ressalta o especialista. Porém, fique ligada! “Se o pênis for muito grosso e for introduzido com violência, pode haver, sim, incontinência”, alerta Celso Marzano. Portanto, tenha calma na hora do sexo anal e respeite seus limites.

4. Sexo anal provoca hemorroida?

A relação não favorece o surgimento de hemorroida, mas pode agravar a doença. “Se o sexo for praticado no período de inflamação, os sintomas vão piorar e trará muita dor”, alerta Celso.

5. Vale a pena usar anestésicos?

Esse produto reduz a sensibilidade da região e a dor. Mas também minimiza o prazer.

* Celso Marzano é terapeuta sexual e urologista, autor de O Prazer Secreto (Ed. Éden)