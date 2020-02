Segredos dos casais felizes

Compartilhe coisas importantes da sua

vida. Isso fortalece o vínculo com o amado

As pessoas admiram os casais que dão certo, famosos ou anônimos que são felizes se amando por toda a vida. Mas nem sempre esses eternos apaixonados servem de exemplo quando o assunto é explicar o segredo de seu sucesso no amor. Falar sobre o tema, para a maioria das pessoas, pode ser mais difícil do que vivenciá-lo. Por isso mesmo são utilíssimos os livros que abordam as relações a dois.

É o caso de ‘Para Viver um Grande Amor’, que acaba de ser lançado pela Editora Gente. Ele foi escrito por Ailton Amélio e Monica Martinez. Antes de entender o que o livro traz de tão bom, vale a pena saber quem são os autores.

O doutor Ailton ganha a vida ensinando a amar: ele é professor de Relacionamento Amoroso nos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Monica também é doutora e ganha a vida escrevendo livros, artigos e ensinando jornalismo em outras universidades, também de São Paulo. Os dois não são amantes, mas tornaram-se parceiros em um livro que resume em uma linguagem simples e clara tudo o que é preciso saber sobre um assunto que sempre interessa.

Dividido em seis capítulos, o livro explica desde os mecanismos que permitem amar até o quanto é importante dosar bem o ciúme. Dois capítulos merecem atenção especial: o terceiro, ”O que faz uma união dar certo” e o quarto, ”Como se comunicar bem”. Vejamos nos destaques um resumo de ambos. Vale pôr em prática!

A importância da conversa no relacionamento

Muitos benefícios são obtidos pela comunicação, como a satisfação das necessidades pessoais e do parceiro. Para tornar as conversas mais fáceis, tente:

1. Compartilhar as coisas importantes que estão se passando com você. Isso fortalece a intimidade e o vínculo entre vocês.

2. Ser gentil por meio das palavras. Agradeça, peça licença, desculpe-se quando tiver de interrompê-lo.

3. Mostrar admiração. Valorize o parceiro: quem ele é, o que ele faz, diz, percebe. Comente aquilo que você sinceramente admira nele.

4. Desenvolver papos rotineiros O tema pode ser superficial, mas os efeitos são positivos: além da troca de experiências, cria-se envolvimento, entusiasmo e o casal ainda se entretém. Isso evita as conversas para ”discutir a relação”.

Para a união dar certo

Ailton e Monica afirmam que quatro fatores garantem a manutenção de um bom casamento

1. Escolha apropriada do parceiro

Casamento é uma aposta alta: não basta a união durar, é preciso que ela seja boa.

2. Satisfação obtida no relacionamento

Se os parceiros estão felizes, têm menos motivos para buscar fora o que encontram em casa.

3. Equilíbrio na balança de alternativas disponíveis

Ao se casarem, muitas pessoas têm valor igual no mercado amoroso, possuem níveis semelhantes de qualidades e defeitos. Contudo, pode ocorrer de um se desenvolver mais. Sugestão: é preciso acompanhar o desenvolvimento do par.

4. Investimentos

Abdicar de ganhos imediatos para obter ganhos futuros. Por exemplo: comprometer-se com o parceiro; ter sonhos e projetos em conjunto; deixar de ser ”eu e você” para sermos ”nós”.