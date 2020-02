Quase nos matamos por ciúme, mas é só amor

Uma menina deu em cima do meu

namorado e joguei uma pedra nela

Foto: arquivo pessoal

Depois de tudo que passamos, eu e o Adileosson só estamos juntos porque nos amamos muito mesmo. Com quatro anos de namoro, decidimos morar juntos. Durante os nove anos de convivência, perdi a conta de quantas vezes brigamos, terminamos e voltamos. Cada briga que você nem imagina! Nós dois temos temperamento forte. Para piorar, somos muito ciumentos. A maioria dos desentendimentos surge por isso.

Faz mais ou menos seis meses que não brigamos. Ainda temos algumas discussões, mas nos controlamos mais, para que não virem os barracos que costumávamos ter.

Mulheres que amam demais

Para ajudar mulheres que confundem amor com dependência, foi criado em 1994 o Mada, Mulheres que Amam Demais Anônimas. As reuniões do grupo são realizadas uma vez por semana e duram duas horas e 15 minutos. Nesses círculos de conversa e debate, não rolam julgamentos nem conselhos. Para saber mais informações sobre o Mada, acesse: www.grupomada.com.br.

Queremos ter filhos

Adileosson Antonio da Silva, 28 anos, vigilante, o namorado de Andréia

”Não sei quem é mais ciumento, eu ou ela. Acredito que tudo que aconteceu nos fez amadurecer. Hoje já sabemos conviver em paz. Queremos casar e construir uma família. Imagine se nossos filhos brigarem como a gente brigava? Não vou saber o que fazer.”