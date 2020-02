Pilates para turbinar sua vida sexual

Além de esculpir um corpo em forma, o Pilates ainda recupera o prazer estimulando a musculatura do assoalho pélvico. Foto: Getty Images

Melhora da postura, alívio de dores lombares, aumento da flexibilidade e força abdominal… estes são alguns dos benefícios mais conhecidos do Pilates. Mas pouco se tem notícia sobre os efeitos dessa prática para o desempenho das atividades sexuais da mulher. Pensando nisso, a instrutora de Studio Pilates do Centro de Bem-Estar Levitas, Thaís Jacomeli, explica como é possível melhorar o prazer durante o ato sexual, proporcionando o mesmo ao parceiro, e quais técnicas podem ser usadas para isso.



Segundo a profissional, durante a aula de Pilates trabalha-se muito a musculatura do assoalho pélvico, responsável pela sustentação dos órgãos pélvicos. Alguns exercícios nesta região auxiliam diretamente no desempenho sexual da mulher, já que a irrigação sanguínea é estimulada, favorecendo as condições que levam ao orgasmo e melhoram a sensibilidade local.



“As técnicas são simples e podem ser feitas em casa. O mais importante é entender o movimento e a contração desejada, até conseguir, com muito treinamento, reproduzir essa contração do assoalho pélvico no dia a dia e durante o ato sexual”, afirma Thaís. O Pilates é muito eficaz para incentivar a consciência corporal, mas entender o próprio corpo e saber contrair um determinado grupo muscular exige dedicação e concentração. Os resultados podem ser observados em pouco tempo.



“Toda mulher tem o direito de falar sobre sexo, já passamos da época de submissão e constrangimento para falar sobre o assunto. Liberdade sexual também é importante para a autoestima, portanto não podemos ter medo nem preguiça de investir no prazer e na saúde”, conclui a fisioterapeuta.

Exercícios simples, que podem ser feitos em casa, já estimulam a consciência corporal e favorecem o orgasmo.

Foto: Getty Images





Confira alguns exercícios indicados pela instrutora de Pilates do Levitas e que podem ser feitos em casa:





1. Deite de costas, com joelhos flexionados e pés ligeiramente afastados. Se concentre na posição do quadril e assegure que esteja numa posição confortável, sem dor. Contraia o abdômen, sem mexer o tronco, levando o umbigo em direção do chão, encolhendo a barriga. Mantenha essa contração por 3 segundos e solte. Repita o movimento 4 vezes.



2. Agora cole um joelho no outro, ainda flexionados. Empurre um contra o outro durante 3 segundos e solte. Repita essa contração 4 vezes para estimular a musculatura pélvica.



3. É muito importante entender a contração que queremos aqui: mantenha a posição número 1 e se imagine prendendo o xixi. Pode parecer estranho, mas para a contração efetiva da musculatura genital, precisamos desse comando. Expire contraindo os músculos da vagina, conte até 30 e relaxe inspirando. Repita esse exercício 4 vezes.



4. Partindo da posição número 1, articule o quadril (encostando a lombar completamente no chão), contraia glúteos e eleve o quadril devagar, desencostando as vértebras do chão até a altura dos ombros. Nessa posição ‘de ponte’, inspire abrindo os joelhos e expire fechando. Repita o movimento 4 vezes, partindo do chão para a posição de ponte.



5. Para avançar o exercício anterior, coloque uma bola de plástico ou almofada entre os joelhos e aperte por 30 segundos. Repita 4 vezes. Se sentir dor ou desconforto, não repita mais o movimento.



Além dos exercícios básicos de fortalecimento pélvico, é possível estimular a flexibilidade da seguinte maneira: deite de costas, sola dos pés unidas com joelhos abertos. Mantenha nessa posição por 30 segundos, inspirando e expirando lentamente.