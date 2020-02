Paixão eterna: como manter a chama acesa mesmo em longos relacionamentos

“O amor romântico está diretamente ligado à satisfação no relacionamento, bem-estar e autoestima”. diz Bianca Acevedo

Muitas pessoas acreditam que a paixão vem com prazo de validade. No entanto, um estudo recente da Universidade de Stony Brook, em Nova York (EUA), mostra que é possível continuar apaixonado por toda a vida. “Quando a paixão amadurece, ela vira amor romântico, com a mesma intensidade, comprometimento e interesse sexual do início. A diferença é que esse sentimento está livre do elemento obsessão, característico da fase inicial do romance”, revela Bianca Acevedo, principal autora da pesquisa.

O estudo realizou exames de ressonância magnética em homens e mulheres que declararam ainda estar apaixonados pelos parceiros mesmo depois de 20 anos de casamento. Os resultados mostraram que, diante de fotografias exibidas de seus cônjuges, as reações químicas dos casados foram idênticas às de casais recém-apaixonados. “O amor romântico está diretamente ligado à satisfação no relacionamento, bem-estar e autoestima“, explica Bianca. Esses casais aprenderam a construir um amor duradouro e recompensador.

Priorize o papel de amantes: abra mão do seu lado crítico e não poupe elogios ao parceiro. Comentários positivos não só despertam o desejo sexual como fazem o outro se sentir admirado. Isso não quer dizer que você deva relevar cada pisada na bola. A ideia é ser mais tolerante. Dê maior atenção ao que ele fez corretamente em vez de criticá- lo por uma gafe, mas não perca a oportunidade de dizer o que acha que precisa mudar. Uma conversa equilibrada, em que ambos se escutam, é fundamental para a relação não se amarrar em mágoas. Lembra quando vocês começaram a namorar? Seu coração batia forte, as pernas tremiam, o estômago revirava. Aí, o tempo passou… Os filhos nasceram, a vida profissional deslanchou e aquela sensação de segurança tomou conta do seu casamento. “Muitos casais gastam toda a energia cuidando da carreira e da casa, e acabam esquecendo que são marido e mulher”, diz a educadora sexual Maria Helena Vilela. Que tal fazer uma pequena mudança na rotina? Escolha um dia fixo da semana para jantar fora, namorar, ir ao cinema. “Resgate aquilo que fez você se apaixonar pelo seu parceiro. Assim, o sentimento continua vivo”, sugere a antropóloga Mirian Goldenberg.

Mantenha a briga limpa: se você vive entre tapas e beijos com o seu amor, saiba que o importante é como se discute e não quantas vezes. “Enquanto as brigas forem honestas, sem troca de acusações, ofensas ou agressão física, cultivamos a sensação de que jogamos no mesmo time, e não um contra o outro”, explica a psicóloga Arlete Gavranic. Os relacionamentos saudáveis procuram chegar a um consenso, e não provar quem tem razão. “As discussões não podem ser um desabafo de mágoas. Elas devem estar pautadas em questões objetivas e, principalmente, atuais”, diz Arlete. Se o bate-boca começar a esquentar, saia de cena e tire 30 minutos para relaxar. Apenas retomem a conversa quando estiverem calmos e dispostos a se resolver.



Compartilhe “pecadinhos”: uma pesquisa da Universidade Estadual de Nova York descobriu que casais que se espelham um no outro quando se trata de maus hábitos, como beber ou fumar, permanecem juntos por mais tempo. Atenção: não se trata de compactuar com vícios e comportamentos nocivos. Mas curtir os mesmos prazeres “proibidos”, como devorar uma pizza sem culpa ou dormir até tarde no domingo, fortalece o vínculo. “Ninguém quer ser controlado o tempo todo. O casal precisa se sentir parceiro, cúmplice”, observa Arlete.

Dê maior atenção ao que o seu amor fez corretamente em vez de criticá- lo por uma gafe

Batalhe por ideais comuns: atividades emocionantes estimulam a cumplicidade do casal. Calma, vocês não precisam pular de paraquedas ou apostar uma corrida de kart. Basta batalharem juntos por um objetivo em comum. “Estar comprometido numa conquista, como a compra de uma casa, uma viagem bacana ou até mesmo uma aula de dança, é um fator importante para a construção de um amor duradouro, pois vocês sabem que podem contar um com o outro”, explica Arlete.

Elogie sempre: abra mão do seu lado crítico e não poupe elogios ao parceiro. Comentários positivos não só despertam o desejo sexual como fazem o outro se sentir admirado. Isso não quer dizer que você deva relevar cada pisada na bola. A ideia é ser mais tolerante. Dê maior atenção ao que ele fez corretamente em vez de criticá- lo por uma gafe, mas não perca a oportunidade de dizer o que acha que precisa mudar. Uma conversa equilibrada, em que ambos se escutam, é fundamental para a relação não se amarrar em mágoas.

Seja gentil: no dia a dia atitudes afetuosas despertam o que há de melhor nas pessoas, estimulam a troca de agrados e unem o casal. Para Maria Helena, a gentileza com o parceiro começa no beijo carinhoso de bom dia: “Pequenos cuidados fazem com que o outro se sinta amparado, satisfeito e respeitado na relação”. Sempre que estiverem conversando, demonstre ouvir: “focar toda a sua atenção no parceiro enquanto ele fala é uma atitude poderosa, capaz de manter vivo o amor romântico”, revela Bianca Acevedo. E não se esqueça do “por favor” e “obrigada”.

Faça sexo sem vergonha: para sentir prazer basta estar livre de preconceitos e disposta a se redescobrir. “Não feche as portas para maneiras inovadoras de mostrar o que deseja. Ousar, e até cometer algumas loucurinhas entre quatro paredes, desperta a vontade do parceiro, estimula a produção de hormônios que geram excitação e deixa o relacionamento mais íntimo”, sugere a terapeuta sexual Ana Canosa, de São Paulo. Vá além: lance mão de brinquedinhos eróticos, lingeries ou fantasias sensuais…

Preserve o amor e diminua as chances de traição: “saber que é possível ficar apaixonado por toda a vida muda a percepção das pessoas, que aumentam as suas expectativas relativas ao relacionamento e ficam menos propensas a buscar parceiros fora do casamento”, explica a pesquisadora Bianca Acevedo.